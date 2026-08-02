Ermenistan’da yapılan parlamento seçimlerinin ardından anayasal prosedür gereği istifasını sunan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan tarafından yeniden başbakan olarak atandı.

Ermenistan'da yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunun başlamasıyla birlikte hükümet anayasa gereği istifa etti.

Başbakan Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, Ulusal Meclis'in 9. döneminin ilk oturumunun yapılması sebebiyle Ermenistan Anayasası'nın ilgili maddesi uyarınca hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a sunduğunu bildirdi.

Ermenistanın yeni başbakanı belli oldu

PAŞİNYAN YENİDEN BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNDA

İstifa açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararname ile hükümetin istifası kabul edildi.

Ermenistanın yeni başbakanı belli oldu!

Sivil Sözleşme Partisi ile seçimlerde 105 sandalyeden 61'ini kazanarak mecliste tek başına çoğunluğu sağlayan iktidar bloku, Paşinyan'ı yeniden başbakan adayı olarak sundu.

Ermenistanın yeni başbakanı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Haçaturyan tarafından imzalanan ikinci bir kararnameyle Paşinyan, Ermenistan Başbakanı olarak yeniden atandı.

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