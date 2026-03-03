Dünya genelinde milyonlarca kişinin merakla beklediği Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. Maksimum tutulma saati belli oldu. Ay’ın bakır kırmızısına bürüneceği gökyüzü olayı yaklaşık 58 dakika boyunca izlenebilecek. Peki, kanlı Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek?

Yılın en esrarengiz gökyüzü olayı Kanlı Ay Tutulması için 3 Mart 2026 tarihi işaret edilmişti. 3 Mart’ta Ay, Dünya’nın gölgesine girerek kızıl renge bürünecek. Bu olay aynı zamanda yılın ikinci tutulma sezonunu başlatacak. Peki Kanlı Ay tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi, hangi ülkeler izleyebilecek?

Kanlı Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Maksimum tutulma saati belli oldu

EN MAKSİMUMA ULAŞACAĞI SAAT

Tutulma Asya, Avustralya, Pasifik Adaları ve Amerika kıtalarında aynı anda izlenebilecek, ancak yerel saatler zaman dilimine göre değişecek.

Kanlı Ay tutulması 14.04’te tam tutulma evresinin başlamasıyla başlayacak. Tutulmanın en etkileyici anı olan maksimum tutulma 14.33’te gerçekleşecek. Tam tutulma evresi 15.02’de sona erecek. Ardından devam eden parçalı tutulma 16.17’de bitecek, yarı gölgeli tutulmanın sona ermesiyle birlikte gökyüzü olayı 17.23’te tamamen tamamlanmış olacak.

Kanlı Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Maksimum tutulma saati belli oldu

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Kanlı Ay tutulması Türkiye’den doğrudan izlenemeyecek. Tutulma, Türkiye saatiyle gündüz saatlerine denk geldiği için Ay ufkun altında olacak ve gökyüzü aydınlık kalacak.

Kanlı Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Maksimum tutulma saati belli oldu

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Genellikle "Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı, NASA’ya göre Dünya’nın Güneş ile Ay’ın tam arasına girerek Ay’ın üzerine gölge düşürmesi sonucu meydana geliyor. Bu durum, Ay’ın yüzeyinin kızıl renkte görünmesine neden oluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası