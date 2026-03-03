İletişim Başkanı Duran, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimlerin yapıldığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde soykırımı sürdüren İsrail, namlularını bir kez daha basın mensuplarına çevirdi.

Görev başındaki Türk gazetecileri hedef alan İsrail polisi, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman’ı gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruma tepki gösterdi.

ANKARA DEVREDE: GİRİŞİMLERİ YAPIYORUZ

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VURULMUŞ AÇIK BİR DARBE"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da gözaltına alınan Türk gazeteciler için şunları söyledi:

"Gerçekler karşısında köşeye sıkışan İsrail, çaresizliğini bugün Tel Aviv’de sergilediği zorbalıkla bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Görevi başında, halkın haber alma hakkı için çalışan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın canlı yayın sırasında gözaltına alınması; basın özgürlüğüne vurulmuş açık bir darbedir.

Hangi engeli koyarsanız koyun, ne mazlumun çığlığını ne de sahadaki hakikati dünyadan gizleyebileceksiniz. Gerçeğin sesini kısmaya hiçbir gücün nefesi yetmeyecek.

Bu hukuksuz müdahaleye maruz kalan basın emekçilerimize ve CNN Türk ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce kardeşlerimizin serbest bırakılmaları için süreci hassasiyetle takip ediyoruz."

ÖMER ÇELİK: GAZETECİLERİN BİR AN EVVEL SERBEST BIRAKILMASI GEREKİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman’ı gözaltına almasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, gözaltı kararının basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

"İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

