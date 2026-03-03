Galatasaray'a kâbus yaşattı, Meksika'da tutunamadı: Sözleşmesi feshedildi
Meksika kulübü Monterrey, Domenec Torrent ile yollarını ayırdığını duyurdu. 63 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, 2022 yılında Galatasaray'ın başında çıktığı 20 maçta sadece 1,30'luk puan ortalaması tutturmuştu.
- Monterrey, lider Cruz Azul'a 2-0 kaybedilen maçın ardındanDomenec Torrent'in A takım teknik direktörlüğü görevine son verme kararı aldı.
- Torrent, Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptıktan sonra New York City FC, Flamengo, Galatasaray ve San Luis'i çalıştırmıştı.
- Torrent yönetiminde Monterrey, ligde çıktığı 8 maçta 10 puan topladı.
Liga MX'te takımın 9'uncu sıraya gerileyen Monterrey'de Domenec Torrent ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü lider Cruz Azul'a 2-0 kaybedilen maçın ardından İspanyol teknik direktörün görevine son verildiği duyuruldu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Monterrey, Torrent'in A takım teknik direktörlüğü görevine son verme kararı almıştır. Domenec ve teknik ekibine bu süreçteki çalışmaları için teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TORRENT'İN KARİYERİ
Pep Guardiola'nın Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de yardımcılığını yaptıktan sonra New York City FC, Flamengo, Galatasaray ve San Luis'i çalıştıran Torrent, Monterrey ile ligde çıktığı 8 maçta 10 puan topladı.