Baharın habercisi olarak kabul edilen cemre, her yıl şubat ve mart aylarında yeniden gündeme geliyor. Havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan üç cemreyle birlikte sıcaklıkların kademeli olarak arttığı düşünülüyor. Üçüncü cemrenin düşeceği tarih yaklaşırken gözler takvimlere çevrildi.

Halk takviminde kıştan bahara geçişin simgelerinden biri olan cemre, yüzyıllardır kültürel ve meteorolojik anlamda konuşulmaya devam ediyor. Birer hafta arayla gerçekleştiğine inanılan bu doğa olayı, özellikle mart ayının ilk günlerinde yeniden araştırılmaya başlandı.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Geleneksel inanışa göre cemrelerin ilki 19-20 Şubat’ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat’ta suya düşer. Üçüncü ve son cemrenin ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düştüğü kabul edilir. 2026 yılında cemrenin havaya ve suya düşmesinin ardından 5-6 mart tarihlerinde toprağa düşmesi bekleniyor.

Üçüncü cemre ne zaman düşüyor? Son cemre toprağa düşecek

CEMRE DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Cemre kelime anlamı olarak “kor halindeki ateş” demektir. Kültürel olarak ise havanın ısınmaya başlamasını simgeleyen bir kavramdır. Halk inanışına göre cemre önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşer. Bu sıralama, doğanın uyanışını sembolik bir anlatımla ifade eder.

Meteorolojik açıdan bakıldığında ise atmosfer doğrudan güneş ışınlarıyla değil, yer yüzeyinin ısınmasıyla birlikte alttan ısınır. Güneş ışınları önce yeryüzünü ısıtır, ardından ısınan yüzey havayı etkiler. Bu nedenle bilimsel olarak havanın yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı doğru ısındığı kabul edilir. Cemre düşmesi ise bu süreci halk diliyle betimleyen sembolik bir ifadedir.

