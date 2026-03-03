Aksaray'da 19 işletmeye 75 bin 487 liralık ‘etiket’ cezası
Aksaray’da 3 günde 84 işletmeye yönelik yapılan denetimlerde, toplamda 19 işletmeye 75 bin 487 lira para cezası kesildi. İşletmelerde etiketlerin eksik, fiyatların ise kasada farklı olduğu tespit edildi.
- Aksaray'da 3 günde denetlenen 84 işletmeden 19'una etiket ve kasa fiyatı farklılığı nedeniyle 75.487 TL ceza uygulandı.
- 21 markette satışa sunulan 63 gıda ürünü, fahiş fiyat artışı şüphesiyle Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.
- Denetimler, genel hijyen koşulları, ekmek/pide gramajı ve soğuk hava dolabı sıcaklık ölçümlerini de kapsadı.
- Samsun'da da gıda ve yem denetimlerinde 38 işletmeye idari para cezası uygulanmıştı.
Ramazan ayı nedeniyle market, lokanta, restoran, fırınlarda yapılan gıda ve hijyen denetimleri aralıksız şekilde sürerken, denetimin son adresi Aksaray oldu.
Aksaray’da 19 işletmede yapılan denetimlerde etiket takılmaması ve fiyatların kasada farklı olması nedeniyle 3 bin 973'er liradan toplam 75 bin 487 lira ceza kesildi.
3 GÜNDE 84 İŞLETME DENETLENDİ
Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından market, fırın ve lokantalara yönelik denetim gerçekleştirildi. Fiyatlar, gramajlar, kasada fiyat tutarlılığı gibi birçok alanda denetim yapan ekipler 3 günde 84 ayrı işletmeyi denetledi.
75 BİN 487 LİRA CEZA
Ekipler, 19 işletmede etiketsiz ürün ve kasa fiyatı farklılığı nedeniyle açıklık tespit etti. Bu işletmelere 3 bin 973'er liradan toplam 75 bin 487 lira ceza kesildi.
Aynı zamanda ekipler, 21 markette satışa sunulan 63 gıda ürününü de fahiş fiyat artışı şüphesiyle incelemeye aldı. Ürünlerin son üç aya ait alış faturaları, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda ve yem denetimlerinde de 38 işletmeye idari para cezası uygulanmıştı. Denetim kapsamında işletmenin genel hijyen şartları incelenirken, ekmek ve pidenin gramajı kontrol edildi, soğuk hava dolaplarının sıcaklık değerleri ölçülmüştü.