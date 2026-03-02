ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki açısından kritik önemde olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesiyle Avrupa gaz fiyatları gün içinde 48 avroyu gördü. Fiyatların önceki kapanış olan 27 Şubat'taki seviyesine göre yüzde 35,5 oranında arttığı belirlendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedarikine ilişkin endişelerin artmasıyla, Avrupa gaz fiyatları günü yüzde 35,5 yükselişle tamamladı.

ABD ve İsrail'in hafta sonu İran'a karşı başlattığı ortak saldırıların ardından, küresel enerji tedariki için kritik önemde olan Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişleri keskin şekilde azaldı.

Dünyadaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yaklaşık yüzde 20'sinin yapıldığı bu stratejik geçitteki aksaklıklar, Avrupa başta olmak üzere doğal gaz fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturdu.

İran'a saldırılar Avrupa'da gaz fiyatlarını tırmandırdı

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ En kötü senaryo kapıda! Petrol fiyatları 150 dolara yükselebilir

İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (Qatar Energy) ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirketin, buradaki LNG üretimini durdurması da fiyatlardaki sert artışta etkili oldu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı TSİ 20.00 itibarıyla 43,3 avrodan kapandı.

Böylece, saldırıların ardından piyasaların açık olduğu ilk günde Avrupa'da gaz fiyatları önceki kapanış olan 27 Şubat'taki seviyesine göre yüzde 35,5 yükseldi.

Fiyatlar gün içinde 48,8 avroyu görmüştü.

İran'a saldırılar Avrupa'da gaz fiyatlarını tırmandırdı

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN GAZ PİYASALARI İÇİN ÖNEMİ

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20'si bu geçit üzerinden taşınıyor. En büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın neredeyse tüm LNG ihracatı Boğaz'dan geçerek uluslararası piyasalara ulaşıyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen LNG ticaretinin büyük kısmını Çin başta olmak üzere Asya'daki alıcılar oluştururken, küresel gaz piyasalarında tedarike yönelik olası aksaklıklar Avrupa başta olmak üzere fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.





Haberle İlgili Daha Fazlası