Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan örgütün hücre evinde yakalandı. Dolabın arkasındaki gizli bölmeye saklanan Sakınan'ın, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kapatmaya çalıştığı iddiasıyla 36 yıl hapsi istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alındı.

KPSS SAVCISININ 36 YIL HAPSİ İSTENİŞTİ

2010 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kapatmaya çalıştığı öne sürülen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili firari Şadan Sakınan hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

