Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, ABD’nin Orta Doğu’daki politikalarına sert sözlerle yüklendi. Washington yönetimini “hakimiyetini kaybetmek istemeyen domuzlar”a benzeten Medvedev, İran-İsrail hattındaki gerilimin küresel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Medvedev, Washington yönetiminin Orta Doğu’daki tutumunu sert ifadelerle eleştirerek, ABD’nin küresel etkisini kaybetmemek adına saldırgan bir politika izlediğini öne sürdü.7

ABD’nin bölgedeki askeri ve siyasi hamlelerini “hakimiyetini koruma refleksi” olarak değerlendiren Medvedev, bu yaklaşımın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi. İran’a yönelik baskının ve İsrail ile yürütülen ortak operasyonların bölgesel krizi daha da derinleştirdiğini savunan Medvedev, bu sürecin kontrolsüz biçimde büyümesi halinde küresel bir çatışmaya dönüşebileceğini dile getirdi.

"YEMLİKTEN AYRILMAK İSTEMEYEN DOMUZLAR GİBİ..."

Medvedev, ABD için "domuz" benzetmesi yaparak, "ABD, hakimiyetini korumaya çalışırken yemlikten ayrılmak istemeyen domuzlar gibi davranıyor. Washington’ın Orta Doğu’daki saldırganlığı budur" dedi.

Olası bir dünya savaşı ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunan Medvedev, şu aşamada böyle bir durumun başlamadığını ancak ABD’nin İran’da rejim değişikliği söylemini sürdürmesi halinde riskin artacağını belirtti. Nükleer bir çatışma ihtimaline de değinen Rus yetkili, böyle bir senaryonun geçmişte yaşanan atom bombası saldırılarından çok daha yıkıcı sonuçlar doğuracağını ifade etti.

"TAHRAN DAHA SERT ADIMLAR ATABİLİR"

Medvedev ayrıca, son gelişmelerin İran’ın nükleer programına hız kazandırabileceğini iddia ederek, askeri baskının Tahran yönetimini daha sert adımlar atmaya yöneltebileceğini savundu.

Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail’e verdiği desteği de eleştiren Medvedev, bu tutumu “koşulsuz bağlılık” olarak nitelendirdi. İran ile yürütülen diplomatik temasların ise samimi olmadığını ileri süren Medvedev, müzakerelerin gerçek bir çözüm üretmekten uzak olduğunu sözlerine ekledi.

