Oymacı sandık işlemeciliği mesleğine 16 yaşında başlayan, 65 yaşındaki usta Adem Durdi, mesleğini gelecek nesillere aktarmak için hala çalışıyor. Eserlerinin önemli isimlere ulaştığını belirten 49 yıllık usta “Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan adına isim yazılı ve özel işlemeli çalışmalar yaptım. Ustalık para için değil, tutkuyla yapılması gerekir” dedi.

65 yaşındaki oymacı sandık ustası Adem Durdi, 16 yaşında başladığı mesleğini bugün tüm emeği ile devam ettiriyor. Meslekte 49 yılı geride bırakan oymacı sandık ustası Kahramanmaraş’ta el oyması sandık geleneğini nesilden nesile aktarıyor.

49 yıllık ince sanat! Eserleri Bahçeli, Cumhurbaşkanı’na kadar ulaştı

“RUMİ, SELÇUKLU MOTİFLERİ VAR”

Mesleğe akrabası olan usta Nuri Gülaçtı'nın yanında başladığını belirten usta, süreci şöyle anlattı:

Ustam önce ağabeyime öğretti, ardından biz de ağabeyimin yanında çalışarak mesleği öğrendik. Oymacılık gerçekten çok zevkli bir meslek. Maraş oyması farklı motif ve tekniklerle yapılıyor. Rumi, Selçuklu motifleri var. Ama Maraş'a özgü hassas oyma teknikleri özellikle ‘tırnaklı' dediğimiz ince işçilikle yapılır. Selçuklu ve Rumi oymaları ise daha düz hatlara sahiptir.

“MARAŞ'TA OLMAZSA OLMAZDI”

Bu geleneği yaşatmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan usta Durdi çeyiz kültürüne şöyle değindi:

Eskiden nişanlanan kızlar için sandık almak önemliydi. Nişan olduğunda ilk olarak annesi çeyiz sandığını alırdı. Maraş'ta bu sandık olmazsa olmazdı. Çünkü el oyması sandık hem geleneğin hem de emeğin simgesiydi.

“BAHÇELİ, ERDOĞAN ADINA ÇALIŞMALAR YAPTIM”

49 yıllık usta, meslek hayatı boyunca yaptığı çalışmaların Türkiye'nin önemli isimlerine kadar ulaştığını anlattı:

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Erdal İnönü ve Deniz Baykal adına isim yazılı ve özel işlemeli çalışmalar yaptım. Ustalık para için değil, tutkuyla yapılması gerekir. Bu mesleği para için öğrenmedim. Ustamın izinden giderek sanatı yaşatmayı amaçladım. O zamanlar ‘kaç para alacağım' diye düşünmezdik. Önce işi öğrenmek, ustalığa ulaşmak önemliydi. Ama bugün maalesef ilk sorulan şey, ‘Ne kadar para kazanacağım?' oluyor. Bu meslek yaşatılmalı. Gençlerimiz bu tür mesleklere yönelmeli ki sanatımız unutulmasın.

