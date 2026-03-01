Anadolu Ajansı
Hindistan'da fabrikada patlama! 17 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde patlayıcıların bulunduğu fabrikada patlama meydana geldi. Feci olayda 17 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Maharaştra Eyalet Başbakanı Devendra Fadnavis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.
17 KİŞİ CAN VERDİ
Nagpur kentinde patlayıcıların olduğu fabrikada patlama meydana geldiğini belirten Fadnavis, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.
Fadnavis, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
