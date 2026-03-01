İran'ın dini lideri Hamaney, dün ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Halk sokaklara dökülürken ülkede 40 günlük yas ilan edildi. Hamaney'in ölüm haberini sunan spiker ise gözyaşlarına boğuldu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamanın ardından İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı.

SEVİNEN DE VAR ÜZÜLEN DE

Başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Bazı noktalarda ise rejim karşıtı muhalifler Hamaney'in ölümünü kutladı.

SUNUCU AĞLARAK DUYURDU

İran hükümeti 40 günlük ulusal yas ve bir haftalık resmi tatil ilan ederken, haberi veren sunucu Hamaney'in 'şehit edildiğini' belirterek, "Velayet-i Fakih Seyyid Ali Hamaney şehit edildi" ifadelerini kullandı. Sunucunun gözyaşlarına boğulması dikkat çekti.

Açıklamada Hamaney'in Tahran'daki ofisinde gerçekleşen saldırıda öldüğü belirtildi.

Öte yandan Hamaney, 1989 yılından bu yana İran'ın en üst düzey dini ve siyasi lideri olarak görev yapıyordu.

