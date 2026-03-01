İran medyası, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Dün sabah saatlerinde ABD ve İsrail tarafından ortaklaşa düzenlenen saldırılarda çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkili hedef alınmıştı.

İran Devlet Televizyonu, saldırılar sonucunda İran lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğini duyurmuştu

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

İran TV, sabah saatlerinde geçtiği son haberde İsrail ve ABD saldırıları sonucunda İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi’nin de öldürüldüğünü açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

