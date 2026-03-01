Adana'da duyarlı bir vatandaşın doğayı kirletenlere dikkat çekmek amacıyla ormanlık alandaki bir ağaca astığı "İnsan olamıyorsan hayvan ol; tabiat temiz kalsın" yazılı not da çevredeki kirliliği önlemeye yetmedi.

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kenarındaki ormanlık alana atılan çöpler tepki çekti.

Duyarlı bir vatandaşın doğayı kirletenlere dikkat çekmek amacıyla bir ağaca astığı "İnsan olamıyorsan hayvan ol; tabiat temiz kalsın" yazılı not ise çevredeki kirliliği önlemeye yetmedi. Ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, uyarı yazısına rağmen bölgeye gelişigüzel çöp atılmaya devam edildiğini gördü.

Vatandaşın ağaca astığı not da işe yaramadı! Ormanlık alan çöplüğe döndü

NOTA RAĞMEN ÇÖP ATTILAR

Ağaç dallarına ve yol kenarlarına bırakılan plastik atıklar ve evsel çöpler doğa kirliliğini gözler önüne serdi. Duyarlı vatandaşın astığı notun kısa sürede dikkat çekmesine rağmen çevrede yeni çöplerin oluştuğu görüldü.

Uyarıya rağmen ormanlık alanın çöple dolması tepki çekti.

