Dün sabah saatlerinde ABD ve İsrail’in düzenlediği ortak saldırılar sonucu İran dini lideri Ali Hamaney öldürüldü. Ülke genelinde yas ilan edilirken, binlerce kişi sokağa döküldü. Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaş dünya basını tarafından da anbean takip ediliyor. ABD basınından New York Post, bölgedeki son gelişmeleri “Şeytana ölüm!” başlığıyla servis ederken, İran medyası ise yaşananları, "İranlılar hem sevinç hem de şaşkınlık yaşıyor" başlığıyla aktardı. Rus devlet medyası ise, "İran'ın başı kesildi" başlığıyla servis ettiği haberde, Hamaney'in ölümünden sorumlu olan kişinin Netanyahu olduğunu bildirdi.

Dün sabah saatlerinde ABD ve İsrail tarafından ortaklaşa düzenlenen saldırılarda çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkili hedef alınmıştı. İran Devlet Televizyonu, saldırılar sonucunda İran lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ülke genelinde yas ilan edilirken, binlerce kişi sokağa döküldü. Hamaney’in ölümü sonrası Devrim Muhafızları Ordusu’ndan, "Tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" tehdidi geldi. Söz konusu mesaja ilişkin açıklamada bulunan Trump ise, "İran bugün bizi çok sert vuracakmış, yapmasalar iyi olur. Onları görülmemiş güçle vururuz" ifadelerini kullandı.

ABD BASINI: ŞEYTANA ÖLÜM

ABD basınından New York Post, “Şeytana ölüm!” başlıklı haberinde, Hamaney’i zalim olarak niteleyerek, cumartesi günü ABD ve İsrail'in "Destansı Öfke Operasyonu " adı verilen eşi benzeri görülmemiş ortak askeri saldırısında öldürüldüğünü yazdı. Öte yandan haberde, 40 üst düzey liderin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Orta Doğuyu kasıp kavuran ABD-İran savaşı dünya basınında: Alarm zilleri çalıyor

İRAN BASINI: HALK, HEM SEVİNÇ HEM DE ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

İran medyasından İran International, “İranlılar Hamaney'in ölümüne hem sevinç hem de şaşkınlıkla tepki gösterdi” başlıklı haberinde, Hamaney’in ölümünün ardından İran’ın bazı bölgelerinde hem sevinç hem de şaşkınlık yaşandığını kaydetti.

Orta Doğuyu kasıp kavuran ABD-İran savaşı dünya basınında: Alarm zilleri çalıyor

İSRAİL MEDYASI: ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

İsrail medyasından Kanal 12, “Dan Blok’unda alarm zilleri çalıyor” başlıklı haberinde bölgede yaşanan gelişmeleri yazdı. Haberde, "Merkezde, Kudüs'te, Ovalarda ve güneyde alarm verildi. Aynı zamanda Dubai'deki uluslararası havaalanına ve Bahreyn'e saldırı düzenlendi. İran, Hamaney’in ölümü nedeniyle 40 günlük yas ilan etti, bir televizyon sunucusu gözyaşlarına boğuldu. Laricani: "Yeni lider seçilene kadar geçici bir konsey kurulacak." Trump tehdit etti: "İran ağır darbe alacak." İfadelerine yer verildi.

Orta Doğuyu kasıp kavuran ABD-İran savaşı dünya basınında: Alarm zilleri çalıyor

Rus basınından Tass Haber Ajansı, ABD-İran savaşını canlı olarak kaydettiği haberinde, bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Tass, son dakika gelişmesi olarak, İran’dan bir grubun Irak’ın Erbil kentindeki ABD üssüne saldırdığını kaydetti.

Orta Doğuyu kasıp kavuran ABD-İran savaşı dünya basınında: Alarm zilleri çalıyor

RUS DEVLET MEDYASI: İRAN’IN BAŞI KESİLDİ

Rus devlet haber ajansı Ria Novosti, “İran’ın Başı Kesildi, Ancak İran Buna Hazırlıklıydı” başlıklı haberinde, Hamaney’İn öldürüleceğinin daha önce Trump ne Netenyahu tarafından dile getirildiğini, ve ‘katilin teknik olarak Netanyahu olduğunu’ yazdı. Haberde, “Pentagon'un saldırı sırasındaki birincil hedefleri füze programı tesisleri iken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin hedefleri İran liderliğiydi.” İfadelerine yer verildi.

Orta Doğuyu kasıp kavuran ABD-İran savaşı dünya basınında: Alarm zilleri çalıyor

Haberle İlgili Daha Fazlası