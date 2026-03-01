Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin simgelerinden olan kar helvasının sırrı Madran Dağı'nın zirvesinden geliyor. Kışın yüksek kesimlerden toplanıp yer altına gömülerek muhafaza edilen karlar, yazın kentin eşsiz lezzeti kar helvasına dönüşüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Muammer ve Emrah Başalan kardeşler, atalarından kalan dede mesleğini sürdürerek Madran'ın zirvesinde biriken karı zorlu şartlar altında topluyor. El gücüyle çuvallara basılan karlar, iş makineleri yardımıyla özel alanlarda toprağın altına gömülerek muhafaza ediliyor. Bir kısmı ise ilçe merkezine indirilerek soğuk hava depolarında saklanıyor.

Dağlardan toplayıp toprağın altına gömüyorlar! Yazın serinleten lezzete dönüşüyor

KAR HELVASI YAPILIYOR

Bu yöntem sayesinde doğal kar, yaz sıcaklarına kadar korunarak Bozdoğan'ın meşhur kar helvasının yapımında kullanılıyor. Doğal lezzeti ve serinletici özelliğiyle kar helvası, hem ilçe halkının hem de bölgeyi ziyaret edenlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

"BU İŞ BİZİM İÇİN ATALARIMIZA VEFA"

Başalan kardeşler, "Bu iş bizim için sadece geçim kaynağı değil, atalarımıza vefa" diyerek Madran'ın zirvesinden gelen serinliği gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediklerini belirtti.

