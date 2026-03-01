Türkiye'nin en soğuk ilinde kardan hayat koridoru! Gören bir daha bakıyor
36 yıl önce eksi 46,4 dereceyle Türkiye'deki en soğuk yeri olarak kayıtlara geçen Van, bu kez de ‘hayat koridorları’ ile gündem oldu. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Bahçesaray ilçesinde, mahalleli ahırlara ulaşmak, komşularına gitmek ve ana yollara erişmek için metrelerce uzunlukta tüneller kazdı.
- Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığı yerleşim yerlerinde 3-4, yüksek kesimlerde ise 5 metreyi buldu.
- Vatandaşlar, kapanan yollar nedeniyle kardan metrelerce uzunlukta tüneller kazarak kendilerine "hayat koridorları" oluşturdu.
- Bu kardan tüneller hem geçiş yolu hem de dondurucu soğuktan korunmak için sığınak görevi görüyor.
- Van-Bahçesaray kara yolu, çığ riski nedeniyle yaklaşık 3 aydır ulaşıma kapalı tutuluyor.
- İlçe sakinleri Van'a ulaşım için Bitlis üzerinden alternatif güzergah kullanıyor ve modern çığ tünellerinin tamamlanmasını bekliyor.
9 Ocak 1990'da eksi 46,4 derece ile Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığı rekoruna imza atan Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm yolları kapanan vatandaşlar, kar koridorları ile hayata tutunmaya çalışıyor.
KARDAN "HAYAT KORİDORLARI"
Yoğun kar yağışının aralıksız devam ettiği Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde 3-4 metreyi, yüksek kesimlerde ise 5 metreyi buldu. İlçede vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kardan tüneller kazarak kendilerine "hayat koridorları" oluşturdu.
METRELERCE UZUNLUKTA
İlçede özellikle yüksek rakımlı mahalle ve mezralarda tek katlı evleri tamamen karla kaplandı. Çareyi kar tünelleri kazarak ilerlemekte bulan mahalleli, ahırlara ulaşmak, komşularına gitmek ve ana yollara erişmek için metrelerce uzunlukta tünelleri tek tek kazdı.
HEM YOL HEM SIĞINAK
Sadece bir geçiş güzergâhı değil, aynı zamanda dondurucu soğuktan korunmak için de bir sığınak görevi gören tünellerin görüntüsü ise Kutuplar’ı hatırlattı.
Bu da kardan ev! Malatyalı baba çocukları için yaptı
3 AYDIR ULAŞIMA KAPALI
İlçeye bağlı Çatbayır Mahallesi sakinleri, sabahın erken saatlerinde küreklerle çalışırken, Van-Bahçesaray kara yolu ise çığ riski nedeniyle yaklaşık 3 aydır ulaşıma kapalı tutuluyor.
BİTLİS YENİ GÜZERGAH OLDU
İlçe sakinleri Van'a ulaşımlarını Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlarken, vatandaşlar modern çığ tünellerinin bir an önce tamamlanmasını bekliyor.