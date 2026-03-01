TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir etabında önemli bir aşama tamamlandı. Kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlere ait isim listesi yayımlanırken, gözler kura çekilişinin yapılacağı tarih ve saate çevrildi.

İzmir’de yapılacak 21 bin 20 sosyal konut için kura tarihinin netleşmesinin ardından hak sahipliği kura çekimi öncesi aday listeleri erişime açıldı. İlçe kontenjan dağılımı netleşirken kura tarihine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

TOKİ İZMİR KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir’de inşa edilecek 21 bin 20 konut için kuraya katılmaya hak kazananların isim listesini yayımladı. Başvurusu kabul edilen adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ait bilgiler TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar listeleri kontrol ederek kura sürecine dahil olup olmadıklarını öğrenebiliyor.

Proje kapsamında İzmir Merkez (Menemen) başta olmak üzere Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzebahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde konut inşa edilecek.

500 BİN KONUT İZMİR KURASI BAŞVURU KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ İzmir kurasına katılmaya hak kazananların isim listesi açıklandı! İzmir TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?

İZMİR TOKİ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İzmir'de 21 bin 20 sosyal konut için kura tarihi 6 Mart 2026 Cuma olarak açıklandı. Kura saatinin ilerleyen günlerde TOKİ'nin resmi hesaplarından duyurulması bekleniyor. Kura çekilişi detaylarının açıklanmasının ardından süreç canlı yayınla takip edilebilecek ve sonuçlar aynı gün TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden ilan edilecek. Hak sahipleri e-Devlet ve TOKİ’nin internet sitesi üzerinden isim listelerine ulaşabilecek.

TOKİ İzmir kurasına katılmaya hak kazananların isim listesi açıklandı! İzmir TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?

TOKİ İZMİR'DE NEREDE, HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

İzmir Merkez'de (Menemen) 15.000,

Aliağa'da 1.200,

Bergama'da 740,

Dikili'de 500,

Foça'da 1.000,

Güzelbahçe'de 250,

Karaburun'da 80,

Kemalpaşa'da 1.000,

Seferihisar'da 500,

Selçuk'ta 500,

Urla(Güzelbahçe) 250 konut inşa edilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası