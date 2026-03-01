2025-2026 ara transfer döneminde Süper Lig'de Galatasaray'a imza atan Yaser Asprilla için bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında, Girona'nın Asprilla'yı gözden çıkardığı belirtilirken, Kolombiyalı oyuncunun yeni sezondaki adresi duyuruldu.

Galatasaray'ın kış transfer döneminde LaLiga ekiplerinden Girona'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yaser Asprilla için atılan iddia gündem oldu. İspanyol basını, 22 yaşındaki yıldız oyuncunun 2026-2027 sezonunda forma giyeceği takımın belli olduğunu söyledi.

İmzayı yeni atmıştı! Asprillanın yeni adresi belli oldu

1 AY ÖNCE İMZA ATMIŞTI

Girona'nın 2024-25 sezonu başında İngiltere Championship ekiplerinden Watford'dan 18 milyon euro bedelle takıma kazandırdığı Yaser Asprilla, İspanyol takımında bekleneni verememişti. Kolombiyalı kanat oyuncusu, 2025-26 sezonunun ara transfer döneminde ise Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

İspanyol basınından AS, Yaser Asprilla'nın son durumuna dair dikkat çeken bir haber geçti ve Kolombiyalı futbolcunun İngiltere'ye bu kez Leeds United formasıyla dönebileceğini aktardı.

SADECE 175 DAKİKA SÜRE ALDI

Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Yaser Asprilla sadece 175 dakika süre alabildi ve skor katkısı veremedi. 22 yaşındaki futbolcu sadece Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

Galatasaray, Yaser Asprilla'ya yarım sezon için 1 milyon 200 bin euro maaş ödeyeceğini KAP'a bildirmişti.

