İmzası daha kurumadı! Asprilla'nın yeni adresi belli oldu
2025-2026 ara transfer döneminde Süper Lig'de Galatasaray'a imza atan Yaser Asprilla için bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında, Girona'nın Asprilla'yı gözden çıkardığı belirtilirken, Kolombiyalı oyuncunun yeni sezondaki adresi duyuruldu.
- İspanyol basınına göre, Yaser Asprilla 2026-2027 sezonunda Leeds United'a transfer olacak.
- Kolombiyalı oyuncu, Galatasaray formasıyla 6 maçta toplam 175 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.
- Girona, Asprilla'yı 2024-25 sezonu başında Watford'dan 18 milyon euroya transfer etmişti.
- Galatasaray, oyuncuya yarım sezon için 1 milyon 200 bin euro maaş ödüyor.
Galatasaray'ın kış transfer döneminde LaLiga ekiplerinden Girona'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yaser Asprilla için atılan iddia gündem oldu. İspanyol basını, 22 yaşındaki yıldız oyuncunun 2026-2027 sezonunda forma giyeceği takımın belli olduğunu söyledi.
1 AY ÖNCE İMZA ATMIŞTI
Girona'nın 2024-25 sezonu başında İngiltere Championship ekiplerinden Watford'dan 18 milyon euro bedelle takıma kazandırdığı Yaser Asprilla, İspanyol takımında bekleneni verememişti. Kolombiyalı kanat oyuncusu, 2025-26 sezonunun ara transfer döneminde ise Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.
İspanyol basınından AS, Yaser Asprilla'nın son durumuna dair dikkat çeken bir haber geçti ve Kolombiyalı futbolcunun İngiltere'ye bu kez Leeds United formasıyla dönebileceğini aktardı.
SADECE 175 DAKİKA SÜRE ALDI
Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Yaser Asprilla sadece 175 dakika süre alabildi ve skor katkısı veremedi. 22 yaşındaki futbolcu sadece Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçında sahaya ilk 11'de çıktı.
Galatasaray, Yaser Asprilla'ya yarım sezon için 1 milyon 200 bin euro maaş ödeyeceğini KAP'a bildirmişti.