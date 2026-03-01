Lider Galatasaray’ın 3-1 kazandığı Alanyaspor maçına hakem kararları damga vurdu. Galatasaray’ın evindeki karşılaşma sonrası eski hakemler, maçın hakemi Ali Şansalan’ın performansını eleştirdi. Gol sevinçlerinde atlanan sarı kartlar ile Singo pozisyonunda verilmeyen kırmızı kart yorumlanırken, penaltı beklenen pozisyonda ise görüş ayrılığı yarattı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti ve evindeki yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Ligde geride kalan 24 müsabakada 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Sacha Boey, 58. dakikada Lucas Torreira ve 83. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 49. dakikada Steve Mounie'den geldi.

Karşılaşmanın ardından, maçta düdük çalan Ali Şansalan ve verdiği kararlar Trio hakem ekibi tarafından değerlendirildi.

Galatasaray-Alanyaspor maçının tartışmalı hakem kararları: İzahı yok, her yerde kırmızı kart

'BU NASIL KAÇAR'

45+2. dakikada Boey'in gol sevincindeki hareketine kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Oyun araç gereçlerine zarar vermek sarı karttır, net sarı kart.

Deniz Çoban: Elle bir şey yapsa korner bayrağına o bile sarı kart, bu gol sevinçleri forma çıkarma dışında cezalandırılmıyor ligimizde. Tel örgülere tırmanma, abartılı kutlamalara izin veriliyor. Bu hakemin, 4. hakemin, yardımcı hakemin gözü önünde. Sarı kartsız geçmemesi lazım.

Bahattin Duran: Bu çok net sarı kart. Açık ve net sarı kart atlanmamalı. Bu nasıl kaçar.

Galatasaray-Alanyaspor maçının tartışmalı hakem kararları: İzahı yok, her yerde kırmızı kart

"FAULÜ OSİMHEN YAPIYOR"

52. dakikada Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Hakemin kararına saygı duymak gerekiyor. VAR'ın da konusu değil. Tüm açıları izledim; Osimhen önceliği aldı, Aliti önce Osimhen'in ayağına, sonra topa vurdu. Penaltı verilse daha doğru olurdu. Bu kadar küçük farkı hakem çözemedi diye hakemi eleştiremem. Collina'nın da bir açıklaması var; VAR ekrana çağırdığında ilk gösterdiği açı hatayı bariz şekilde gösterecek. En net açı bile kare kare gidince penaltı. Bence hakemin kararı yanlış.

Bülent Yıldırım: Çok zor pozisyon, Osimhen'in toptan daha önce adımı oraya koyarak Aliti'nin hamlesini kısıtladı. Ben de hakem gibi hücum faul verirdim.

Bahattin Duran: Osimhen ayağını açıp açıp uzatıp öne koydu. Topa tıklasa penaltı derdim. Ayağını koyuyor, Aliti topa vuruyor. Faulü Osimhen yapıyor. Penaltı değil.

Galatasaray-Alanyaspor maçının tartışmalı hakem kararları: İzahı yok, her yerde kırmızı kart

"İNANILMAZ, SARI KART GÖSTERMEDİ"

Lucas Torreira'nın gol sevincine sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Buna sarı kart göstermemek çok çok çok ciddi bir kusur. Asla kabul edemiyorum. İnanılmaz.

Deniz Çoban: Ali Şansalan'ın her yanlış karara bir izahı olabilir ama buna bana göre diyemez. Bu kural kitabında çok açıkça hükme bağlanmış bir konu. Sevinç de uzun sürdü. Mutlaka Torreira sarı kart görmüştür dedik ama maalesef sarı kart göstermedi. Bu 1 numara, bunu aşacak bir pozisyon olamaz.

Bahattin Duran: İnanılmaz, sarı kart göstermedi. Torreira da yok fotoğrafta, bu kadar içinde. Gerçekten anlamıyorum. Bunun izahı yok.

Galatasaray-Alanyaspor maçının tartışmalı hakem kararları: İzahı yok, her yerde kırmızı kart

"AMASIZ FAKATSIZ KIRMIZI KART"

90+3. dakikada Singo'ya sarı kart çıkan pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Yoruma açık hiçbir şey yok. Bütün soruların cevabı, ciddi faullü oyun. Sabahtan akşama kırmızı kart. Tartışmam. Her yerde kırmızı kart bu.

Deniz Çoban: VAR neden karışmadı? Amasız, fakatsız, lakinsiz kırmızı kart. Sahada da kırmızı kart, VAR'da da kırmızı kart, her yerde kırmızı kart. UEFA'nın yaralayıcılık skalası var ya, bu 10! Sonraki haftadaki maçı da etkiliyor bu pozisyon.

Bahattin Duran: Bunu ben anlayamıyorum. Bu çok net kırmızı kart. VAR müdahalesi de gerekirdi. Sonraki hafta Beşiktaş maçı var.

Galatasaray-Alanyaspor maçının tartışmalı hakem kararları: İzahı yok, her yerde kırmızı kart

"CİDDİ SIKINTILARI VAR"

Ali Şansalan'ın performansı?

Bülent Yıldırım: Bu sezon iyi giden 3 hakemden birisiydi. Faul ve hareketler konusunda ciddi sıkıntılar var. Singo ile Torreira'nın kartlarını çözememiş olması yakışmadı.

Deniz Çoban: 5 tane sarı kart kullandı 2'si hatalı. Davinson, Torreira, Boey, Torreira, Torreira sarılarını atladı. Torreira'ya yapılan faulde sarı kart gerekirdi Hwang'a. Davinson'a Mounie'nin faulü sarı. 7 tane sarı hatası. Singo'ya çıkmayan kırmızı kart. Ciddi sıkıntılar vardı. Başarısız maç.

Bahattin Duran: Disiplin uygulamalarındaki hataları maça damga vurdu.

