TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci sona yaklaşırken gözler yeni haftada yapılacak çekilişlere çevrildi. Hak sahiplerinin belirleneceği iller ve kura tarihleriyle ilgili son bilgiler vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşımıyla birlikte yeni haftada Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla için kura takvimi belli oldu.

TOKİ 500 bin sosyal konut kapsamında 29 Aralık 2025’te başlayan kura çekimleri ile şimdiye kadar 75 ilde yüz binlerce konutun hak sahibi belirlendi. Kalan iller için kura heyecanı sürerken özellikle Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla’daki çekilişlerin yapılacağı tarihler merak konusu oldu.

2-8 MART TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında kura çekimleri planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Bugüne kadar 75 ilde 331 bin 833 konutun hak sahibi belirlenirken, kalan iller için süreç son aşamaya geldi. Yeni haftada yapılacak çekilişlerle birlikte 71 bin 799 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesi bekleniyor.

Açıklanan bilgilere göre 3 Mart Salı günü Ankara’da 31 bin 73 konut için kura çekimi yapılacak. 4 Mart Çarşamba günü ise Muğla’da 6 bin 417 konutun hak sahipleri belirlenecek. 6 Mart Cuma günü ise İzmir'de 21 bin 20 ve Hatay'da 13 bin 289 konutun hak sahipleri netleşecek.

İZMİR, HATAY, MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Muğla’da kura çekilişi 4 Mart Çarşamba günü yapılacak ve 6 bin 417 konutun hak sahibi belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İzmir ve Hatay için kura çekimi 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. İzmir’de 21 bin 20, Hatay’da ise 13 bin 289 konut için hak sahipleri aynı gün yapılacak çekilişle belirlenecek ve sonuçlar resmi kanallar aracılığıyla duyurulacak.

KURA ÇEKİLİŞLERİ CANLI YAYINLANIYOR

TOKİ 500 bin konut kura çekilişleri belirtilen takvim doğrultusunda noter huzurunda gerçekleşirken YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor. Vatandaşlar, kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığını paylaşılan yayın üzerinden takip edebiliyor.

