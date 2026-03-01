İran, Ali Hamaney’in ardından Ayetullah Arafi’nin geçici olarak görevlendirildiğini duyurdu. Yeni görevlendirme ardından Ayetullah Arafi ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Ayetullah Arafi kimdir? İşte İran'da geçici dini lider olarak atanan Ayetullah Arafi hakkında bilinenler...

İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından İran lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti. Söz konusu gelişme ardından İran'ın yeni dini lideriyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. İran'da ABD-İsrail saldırısında öldürülen dini lideri Hamaney'in yerine Ayetullah Arafi geçici olarak görevlendirildi.



İran kaynakları, daha önce Hamaney’in öldürülmesi durumunda dini liderlik makamına geçmesi öngörülen üç üst düzey din adamının belirlendiğini söylemiş, ancak bu isimler açıklanmamıştı.

ARAFİ KİMDİR?

Arafi, 1959 yılında Yezd vilayetinin Maybod şehrinde doğdu. Bir dönem vaiz ve yazar olarak çalışıyordu. Klasik eğitimine kendi ülkesinde başladı. Edebiyat derslerinin bir kısmını okuduktan sonra, 1970 yılında Kum'a geldi ve burada ilkokul eğitimini tamamladı. Aynı zamanda medrese derslerine ve hazırlık derslerine başladı ve kısa sürede bitirdi. Bu yıllarda derslere katılmadı ve felsefe alanında da kapsamlı bir şekilde eğitim gördü. Ayrıca profesörlerinin ahlak derslerinde de önemli bir varlığı oldu. Ayrıca medrese derslerine katıldı, Arapça ve İngilizce öğrendi ve matematik ve felsefe alanlarında Batı'ya açılmadı. O günlerde yaygın olan birçok kitabı okudu ve eğitim alanında üniversiteler ve üniversitelerle (Üniversite Araştırma Enstitüsü) işbirliği yaptı.

Geçici dini lider olarak atanan Ayetullah Arafi kimdir? Ayetullah Arafi hakkında bilinenler

HAMANEY'İN ÖLÜMÜ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. İbranice kaynaklar, Hamaney'in öldürüldüğü konutta Mossad ajanlarının bulunduğunu ve Hamaney'in cansız bedeninin fotoğrafının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisine gönderildiğini bildirdi.

Hamaney dini liderliği döneminde İran'da altı cumhurbaşkanıyla çalıştı.

Haşimi Rafsancani (1989-1997)

Muhammed Hatemi (1997-2005)

Mahmud Ahmedinejad (2005-2013)

Hasan Ruhani (2013-2021)

İbrahim Reisi (2021-2024)

Mesud Pezeşkiyan (2024-)

Haberle İlgili Daha Fazlası