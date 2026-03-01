Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, zorlu bir dönemden geçen Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt devlet başkanlarına destek mesajları içeren mektuplar gönderdi. Tokayev, dost ülkelerin egemenliğine yönelik tüm askeri eylemleri kınadı. Karmaşık sorunların çözümünün yalnızca diplomasi ile mümkün olduğunu savunan Tokayev, Kazakistan'ın her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde artan gerilimler ve karmaşık sınamalar karşısında harekete geçti.

Tokayev, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt devlet başkanlarına, bu ağır ve zorlu sınav döneminde içten destek ve dayanışma mesajlarını içeren şahsi mektuplar gönderdi.

Akorda'dan yapılan açıklamaya göre Tokayev, mektuplarında dost ve kardeş devletlerin egemenliğini ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik tüm askeri eylemleri kınadı.

Kazakistan'ın uluslararası politikada kararlı bir duruş sergilediğini hatırlatan Devlet Başkanı, "Ülkemiz, tüm karmaşık uluslararası sorunların ve silahlı çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesini her zaman savunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca Kazakistan’ın bölgedeki kardeş Arap ülkelerine imkânları ölçüsünde her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Mektuplarda, istikrar ve barışın tesisi için üst düzey liderlerle sürekli çalışma temaslarının sürdürülmesinin önemine de dikkat çekildi.

