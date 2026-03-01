Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl da Ramazan ayında Konyalılarla buluşturduğu "Mukaddes Emanetler" sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sergi Ramazan ayı boyunca sabah ve iftar sonrası olmak üzere ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tantavi Kültür Merkezi'nde açılan "Mukaddes Emanetler" sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli mukaddes eser emanetçilerinden Erol Güzel'in koleksiyonundaki eserlerden oluşan sergi Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak.

Sergide 43 teberruk, 13 Kabe örtüsü, 3 Kabe iç örtüsü, 2 adet Hücre-i Saadet örtüsü yer alıyor. Sergide ayrıca Sakal-ı Şerif, Peygamber efendimizin Miraç'a çıktığı Muallak Taşı'ndan bir eser ile Peygamber Efendimizin, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in temsili olarak kılıçları da bulunuyor.

Mukaddes Emanetler sergisi Tantavide kapılarını açtı

ZİYARET SAATLERİ

Sergi, sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, iftar sonrası ise 20.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Vatandaşlar, sergiyi gezdiklerinde kendilerini kutsal topraklara gitmiş gibi hissettiklerini ifade ederek, serginin açılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

