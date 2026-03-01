Mukaddes Emanetler sergisi Tantavi'de kapılarını açtı
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl da Ramazan ayında Konyalılarla buluşturduğu "Mukaddes Emanetler" sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sergi Ramazan ayı boyunca sabah ve iftar sonrası olmak üzere ziyaretçilerini ağırlayacak.
- "Mukaddes Emanetler" sergisi Tantavi Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.
- Sergi, Türkiye'nin önemli mukaddes eser emanetçilerinden Erol Güzel'in koleksiyonundan oluşuyor.
- Ramazan ayı boyunca açık kalacak olan sergi, sabah ve iftar sonrası belirli saatlerde gezilebilir.
- Sergide Sakal-ı Şerif, Kabe ve Hücre-i Saadet örtüleri ile Muallak Taşı'ndan eserler gibi kutsal emanetler yer alıyor.
Tantavi Kültür Merkezi'nde açılan "Mukaddes Emanetler" sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli mukaddes eser emanetçilerinden Erol Güzel'in koleksiyonundaki eserlerden oluşan sergi Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak.
Sergide 43 teberruk, 13 Kabe örtüsü, 3 Kabe iç örtüsü, 2 adet Hücre-i Saadet örtüsü yer alıyor. Sergide ayrıca Sakal-ı Şerif, Peygamber efendimizin Miraç'a çıktığı Muallak Taşı'ndan bir eser ile Peygamber Efendimizin, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in temsili olarak kılıçları da bulunuyor.
ZİYARET SAATLERİ
Sergi, sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, iftar sonrası ise 20.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Vatandaşlar, sergiyi gezdiklerinde kendilerini kutsal topraklara gitmiş gibi hissettiklerini ifade ederek, serginin açılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.