Göğe yükselen bir demet fesleğen!..

Evzâî hazretleri, Tebe-i tâbiîn’den büyük fıkıh âlimidir. 157 (m. 774) de Beyrut’ta vefât etti.

Bu zât, Allah dostu bir velî idi.

Kerâmet sâhibiydi.

Sevdiklerinden biri, bir gece yatıp, rüyâ gördü.

Şöyle ki;

Bir demet fesleğen, mağrip tarafından göğe yükseldi ve kayboldu.

Ve uyandı uykudan.

Derken sabah oldu.

Bunu, sâlih birine anlattı.

Ve tâbirini sordu.

O da cevâben;

“Bu rüyâ, Evzâî hazretlerinin vefât ettiğine işâret ediyor" dedi.

Adam şaşırdı!

Araştırdılar...

Gerçekten o gece Evzâî hazretlerinin vefât ettiğini öğrendiler.

● ● ●

Evzâî hazretleri, seyyitlerden birinin uygunsuz bir davranış içinde olduğunu görünce, üzüldü!

Zîrâ onu çok seviyordu.

Hemen yanına gitti.

Ve ona şunu anlattı:

Resûlullah’a yakın olmanız, sizi aldatmasın. Çünkü Efendimiz aleyhisselâm, bir gün kızı Fâtıma'yı yanına çağırdı.

O da koşup geldi.

Ona sevgiyle bakıp;

“Ey kızım! Kendini Cehennem ateşinden kurtarmaya bak. Çünkü ben, senin nâmına Allahü teâlâdan bir şey temin edemem” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...