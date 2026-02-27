Şeytandan kurtulmanın reçetesi!

Ebû Bekr bin İyâş hazretleri, Tâbiîn’den, hadîs ve kıraat âlimidir.

Bişr bin Hâris anlatır:

Ben, Ebû Bekr bin lyaş'ın;

“Ey sağımda ve solumda bulunan kirâmen kâtibîn melekleri! Benim için duâ ediniz. Çünkü siz, Allahü teâlâya benden daha yakınsınız!” dediğini duydum...

Yine ondan işittim...

Bir zaman bana;

“Hasta olduğum zaman dâhil hiçbir gecem yoktur ki, ben o gecede bir ibâdet yapmış olmayayım” demişti.

● ● ●

Bir gün de cemaatine;

"Size, nefis ve şeytanın zararından kurtulmanın reçetesini söyleyeyim mi?" diye sordu.

"Seviniriz" dediler.

O zaman;

"Bunun ilâcı, kurtulanlarla berâber olmaktır. Zîrâ bir cemaatin içinde ‘Allah’ın sevdiği biri’ varsa, Cenâb-ı Hak o zâtın hürmetine hepsini affeder" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

“Efendim, Sırat köprüsünden rahat geçebilmek neye bağlıdır?” diye sordular.

Cevâbında;

“Dünyâda İslâm’a uymakta kılı kırk yararcasına titiz davrananlara, Sırat köprüsü o nisbette geniş ve rahat olacak. Aksine gevşek ve sorumsuz davrananlara da, o nisbette dar ve sıkıntılı olacaktır” buyurdu.

