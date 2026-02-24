Tâbiîn’in büyüklerinden Atâ bin Ebî Rebah hazretleri, 114 (m. 732) senesinde vefât etti.

Zamânın halîfesi, bir gün kapıcısına;

"Yoldan geçen ilk şahsı huzûruma getir" dedi.

Yoldan ilk geçen Atâ bin Ebî Rebah hazretleri oldu. Ancak kapıcı onu tanımıyordu.

Ona seslenip;

"Emîr-ül-mü’minîn sizi çağırıyor" dedi.

Atâ hazretleri içeri girdi...

Halîfeye selâm verdi...

O, nasîhat isteyince;

"Ey halîfe! Cehennemde ‘Hembeb’ adında bir vâdi vardır ki, zâlim hükümdârlar orada yanacaktır" buyurdu.

Halîfe bunu işitince bayılıp düştü!

Ömer bin Abdülazîz hazretleri, şaka yollu;

"Emîrimizi öldürdün" dedi.

Atâ hazretleri;

"Yâ Ömer! İş ciddîdir, şakaya gelmez" buyurdu.

Ve müsâfaha etti.

Ömer bin Abdülazîz;

"Elimi öyle kuvvetli sıktı ki, acısı, elimden hiç çıkmadı” demiştir.

● ● ●

Bir gün bâzı gençler;

“Bize nasîhatiniz nedir efendim?”

dediler.

O gençlere;

“Haram işlemeyin, kalp kırmayın, kendinizi beğenmeyin. Her işinizi ihlâsla yapıp insanlardan bir şey beklemeyin” buyurdu.

