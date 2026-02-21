Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Halîfenin hürmet ettiği zat...

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Halîfe Abdülmelik, hac için Mekke'ye gitmişti.

Atâ bin Ebî Rebah hazretleri de o sırada Mekke-i Mükerreme'de bulunuyordu.

Halîfenin geldiğini işitti.

Onunla görüşmeye gitti.

O sırada halîfe Abdülmelik, devletin ileri gelenleriyle birlikte oturuyorlardı. Atâ bin Ebî Rebah hazretlerinin geldiğini haber verdiler...

Derhâl yerinden fırladı.

Hürmetle karşıladı.

Ve saygı ile;

"Hoş geldiniz efendim, safâlar getirdiniz" dedi.

Elinden tutup yanına oturttu.

Ve ziyâretinin sebebini sordu.

Atâ hazretleri;

"Ey müminlerin emîri! Şu mukaddes yerde Allah'tan kork. Onun yasak ettiği bir iş yapma" buyurdu.

Halîfe de;

"Başüstüne efendim, bu tavsiyenizi yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağım" dedi.

● ● ●

Bu zât bir sohbetinde;

"Kardeşlerim! İbâdetlerinizin çirkin tarafı olmadığını sanmayınız. Biraz incelerseniz, hepsini çirkin bulur, hattâ güzelliğin kokusunu bile duyamazsınız. Böyle olan kimse kendini beğenmez. Kendini beğenmeyeniyse Allahü teâlâ çok sever" buyurdu.

