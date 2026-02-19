Varlık ve yokluk, hâlinizi değiştirmesin!

Tâbiîn’in büyüklerinden Atâ bin Ebî Rebah hazretleri, 114 (m. 732) senesinde vefât etti.

Bu büyük zâta;

"Efendim, zikir meclisi nedir?" diye sordular.

Cevâbında;

"Namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, nikâh nasıl yapılır, alışveriş nasıl olur, abdest, gusül, helâl ve haram, gibi şeylerin konuşulduğu meclistir" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de;

"Kul için en kıymetli şey nedir efendim?" dediler.

Cevâben;

"Dînini bilmektir" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bâzı sevdikleri;

"Güzel huy nedir efendim?" diye sordular bu zâta.

Cevâben;

"Münâkaşa etmemektir. Nitekim bir hadîs-i şerîfte (Haklı olduğu hâlde dahî münâkaşa etmeyen kimseye, Cennetin kenarında bir köşk verilecektir) buyuruluyor” dedi.

● ● ●

Bir sohbetinde de;

“Varlık ve yokluk zamanları, hâlinizi değiştirmesin. Hattâ yokluk zamânında neşeniz, varlıkta da sıkıntınız artsın!” buyurdu.

Sebebini sordular.

Cevâben;

“Allahü teâlânın sevdikleri böyledir... Fakîrlikte rahat ve sâkin, zenginlikteyse sıkıntılı olurlar. Hattâ rahatlık zamânında sıkıntı ararlar. Çünkü onlar, sıkıntılardan zevk alırlar” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...