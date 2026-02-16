Kur’ân okumakla kalplere ‘nûr’ dolar...

Tâbiîn-i kirâmdan Âmir bin Abdullah hazretleri, Eshâb-ı kirâmdan Zübeyr bin Avvam hazretlerinin torunudur.

Bir gün babası Abdullah bin Zübeyr hazretlerini ziyârete gitti.

Babası kendisine;

“Neredeydin oğlum?" diye sordu.

O da cevâben;

"Babacığım bâzı insanlarla tanıştım. Kur’ân-ı kerîm okuyup kendilerinden geçiyorlar!" diye arz etti.

Babası cevâben;

"Evlâdım! Ben, Resûlullahı Kur’ân-ı kerîm okurken çok gördüm. Ama onda hiç böyle hâller olmazdı" dedi.

O da terk etti onları.

● ● ●

Bu zât bir sohbetinde,

“Kardeşlerim! Nasıl ki, yağmurla yerlere ‘can’ gelirse Kur’ân-ı kerîm okumakla da kalplere ‘nûr’ dolar” buyurdu.

Ve ekledi:

“İki şey vardır ki, ikisi de çok büyük bir nîmettir.”

Sordular ki:

“Onlar nedir efendim?”

“Birincisi; ‘Allah adamları’nın sohbetinde bulunmak, ikincisiyse; gece herkes uyurken kalkıp namaz kılmaktır” buyurdu.

Yine buyurdu ki:

“İki şey de vardır ki, bedbahtlık sebebidir.”

Dediler ki;

“Onlar nedir?”

Cevâbında;

“Biri; kalbin katı olup, gözün yaşarmaması, ikincisiyse; kalbin dünyâya sıkı bağlanmasıdır” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...