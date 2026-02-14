"Çabuk söyle, işim âcil!.."

Âmir bin Abdullah hazretleri, Tâbiîn-i kirâmdan bir büyük velîdir.

Bir gün bir kimse onu görüp istifâde etmeye gelmişti kendisinden.

Baktı ki, namâz kılıyor.

Başladı beklemeye.

Büyük velî selâm verdi.

Onu görünce;

"Safâ geldin kardeşim!.. Bana bir şey diyeceksen çabuk söyle ki, işim âcildir" buyurdu.

Adam şaşırdı ve;

"Hayırdır efendim, bu kadar âcil işiniz nedir?” diye sordu.

Büyük zât;

"Ölümü bekliyorum" buyurdu.

Ve yine namâza durdu...

Rûhunu, namazdayken vermeyi çok istiyor ve bunun için namazdan çıkmak istemiyordu.

Arzusu gerçekleşti.

Namazda vefât etti...

● ● ●

Bu zât, bir gün sevdiklerine;

"Âhireti görsem de îmânımda ve ibâdetlerimde bir artma olmaz” buyururdu.

Çoğu geceleri uyumazdı.

Ölüm ve âhireti düşünürdü.

Bu zâtın hiç uyumayıp geceleri hep ağladığını bilenler;

"Niçin uyumazsınız?" diye sordular.

Cevâbında;

“Cehennemin harâreti uykumu kaçırıyor. Cehennem, yakmak için insan beklerken, rahat uyuyanlara şaşıyorum" buyurdu.



