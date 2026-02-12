Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
"Beni Hindistan'a iletir misin?"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Tâbiîn’den hadîs ve fıkıh âlimi Süleymân bin Mihrân hazretleri, şöyle anlatıyor:

Azrâil aleyhisselâm, “insan” sûretine girerek Süleymân aleyhisselâma uğrayıp, oradaki bir adama dikkatle baktı.

Adam da bunu fark etti.

Sonra Hazret-i Azrâil gitti.

O kimse çok korkmuştu!

Süleymân aleyhisselâma;

“Yâ Nebiyyallah! O giden kimdi?” diye sordu.

Süleymân Peygamber;

“Azrâil aleyhisselâmdı” deyince;

“Ben, onun o bakışından çok korktum! Rüzgâra emret de, beni Hindistan'ın tenhâ bir yerine bıraksın” diye ricâ etti.

O da kırmadı onu.

Ricasını yerine getirdi.

Bir gün sonra Azrâil aleyhisselâm tekrar geldi.

Süleymân aleyhisselâm;

“Yâ Azrâil kardeşim! Dün benim yanımdaki adam senden çok korkmuş, ona neden öyle dikkatli baktın?” diye sordu.

Hazret-i Azrâil;

“O gün Hindistan'ın tenhâ bir yerinde, o kimsenin rûhunu kabzetmek için emir aldım, fakat onu burada görünce şaşırdım! Onun için öyle dikkatli baktım... Sonra emir üzere Hindistan’a gittim. Onu orada görüp rûhunu aldım” dedi.


