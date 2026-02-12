TFF Başkanı’ndan şampiyonluk için destek istediği iddialarını ortaya atanların zırcahil olduğunu belirten Özbek, “Bunu söyleyenin başkanları karıştırdığını düşünüyorum” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’da dün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı vardı. Başkan Dursun Özbek gündeme dair açıklamalar yaptı. En önemli sözleri ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasında geçtiği iddia edilen ve “Sakın ha” sözü ile sıcak tutulan iddialardı.

Başkanları karıştırıyor! G.Saray Başkanı Dursun Özbek'ten "Sakın ha" açılımı!

ORGANİZE İŞLER!

Organize bir şekilde yıpratılmaya çalışıldıklarını belirten Özbek “Ben Federasyon Başkanı’na ‘Sakın şu konuya girme. İşimize bakalım.’ demişim. G.Saray Başkanı ‘Biz çok sıkıntıdayız. Bu sene şampiyon olmamız lazım.’ demiş. Böyle bir şey, G.Saray’ın aklından geçmez. Söyleyen kişilerin, başkanları (F.Bahçe iması) karıştırdığını düşünüyorum” dedi.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ…

Sarı kırmızılı kulübün patronu, cuma günü Eyüp ve salı günü de Juventus maçlarına taraftarı beklediklerini vurgulayarak “90 dakika susmayan bir Ali Sami Yen, bizim en büyük gücümüz” dedi. Projelerde sonuca yaklaştıklarını ve niyetlerinin Türk sporuna G.Saray’a hizmet etmek olduğunu belirten Dursun Özbek, “Galatasaray’ın geleceğini kurmak için harcamalar yapıyoruz. Kulübümüzü fersah fersah rakiplerinin önüne geçirecek projeleri yapmaya devam ediyoruz. Sizlerden (divan üyeleri) aldığımız yetkilerle bu projeleri yapıyoruz. Camia dışında bize saldıranlara malzeme vermemeliyiz” dedi.

LEROY SANE MÜJDESİ! JUVE MAÇINDA SAHADA

n Aslan’da Leroy Sane sevinci yaşanıyor. 28 Ocak’ta Manchester City ile yapılan maçta ayak bileğinden sakatlanan ve yoğun bir tedavi programı uygulanan Alman yıldızdan beklenen iyi haber geldi. 17 Şubat’ta Juventus ile yapılacak Şampiyonlar Ligi Play-Off mücadelesinde oynaması hedeflenen Sane idmanlara başladı. Takıma katılan ve Eyüp maçında süre alma durumu olan Sane’nin Juventus’a karşı on birde olması bekleniyor.

ROTASYON HAZIRLIĞI! STOPERDE NÖBET DEĞİŞİMİ YOLDA

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, yoğun maç temposunu da dikkate alarak Davinson Sanchez’i biraz dinlendirip yerine Wilfried Singo’yu düşünüyor. Juventus mücadelesi de düşünülerek Eyüpspor maçında stoperde bayrak değişimi gerçekleşebilir.

BRACKS’IN İDDİASI: TORREİRA İLE ANLAŞTIK AMA…

Brezilya ekibi Atletico Mineiro’nun Sportif Direktörü Paulo Bracks, Lucas Torreira ile transferi için ön anlaşmaya vardıklarını ancak G.Saray ile mukavelesinin devam etmesine takıldıklarını açıkladı. Bracks, “Torreira’nın gelmesini çok isterdim. Türkiye’deki sözleşmesi buraya gelmesine engel oldu” dedi.

