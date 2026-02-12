CHP liderinin “Soruşturmalardan kaçmak için istifa etmekle” suçladığı isimlerden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu “İmar rantını reddettiğim için ağır hakaretlere maruz kaldık. Özgür Özel konuya duyarsız kaldı. Benim ayrılmamın temel sebebi bu oldu” dedi.

BERAT TEMİZ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün grup toplantısında partisinden istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı “Soruşturmalardan kaçmak için istifa etmekle” suçlarken başkanlar bu iddiaları yalanladı.

KURSAĞIMDAN HARAM GEÇMEDİ

Gazetemize konuşan Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediyesinin 565 futbol sahası büyüklüğündeki imar rantını reddettiği için ağır hakaretlere maruz kaldığını ve Özgür Özel’in bu duruma duyarsız kaldığını söyledi. Genel sekreter ve şehir plancısı bürokrat ile CHP lideri Özel’e gittiklerini söyleyen Çerçioğlu “Konuyu anlattık. Ancak kendisi bu duruma duyarsız kaldı. Bu süreçten sonra benim çalışma ortamım kalmadı. Benim ayrılmamın temel sebebi de bu oldu. Bunu duymak istemiyorlar, kabul etmek istemiyorlar ama gerçek budur. CHP’li bir ilçe belediyesinin imar rantını, CHP’li bir büyükşehir reddetmiş oldu. Bu kararın ardından ailem, şahsım ve dört çocuğum, troller tarafından çok ağır hakaretlere maruz kaldı. Keşke Özgür Özel o gün bu konuya müdahale etseydi, bugün CHP bu noktada olmazdı” dedi.

Çerçioğlu ‘Soruşturmadan kurtulmak için gittiler’ iddiası hakkında ise “Ben 16 yıllık belediye başkanıyım. Bu kadar süre belediye başkanlığı yapıp hakkında soruşturma olmayan bir isim var mı? Benim kursağımdan bir lokma haram geçmedi, bundan sonra da geçmez. Bugün de hakkımda soruşturma açılabilir. Müfettişler bugün de belediyemize gelebilir” diye konuştu.

İLK SIRADA YAVAŞ VAR

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan ise Özel’in sözlerine yazılı açıklama yaparak cevap verdi. Özel’in kürsüden saydığı soruşturma dosyalarındaki şüpheliler arasında ilk sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olduğunu hatırlatan Mesut Özarslan, soruşturmalardan rahatsızlık duymadığını ve ifade vermeye hazır olduğunu belirtti. Özarslan “Gönül rahatlığıyla ‘haram lokma yemedim ki karnım ağrısın’ diyebiliyorum” açıklamasında bulundu.

Başkan Özarslan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının şahsının ifadesine dahi başvurulmaksızın kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği tarihte kendisinin CHP Keçiören Belediye Başkanı olduğunu hatırlatarak “Bu karar Yargı’nın siyasallaşmaksızın karar verdiğini göstermiştir” ifadesini kullandı.

CEVAP HAKKIMI KULLANACAĞIM

Şehitkâmil Belediye Başkanı Yılmaz da CHP lideri Özel’e cevap hakkını kendisinin kullanacağını söyledi. Yılmaz, daha önce CHP’den istifa ettiği açıklamasında ‘rant peşinde koşanların iftira siyaseti ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini’ söyleyerek “Bugüne kadar her türlü çıkar ilişkisine, rant düzenine ve siyasi kumpasa göz yuman ya da doğrudan destek olan bir anlayışla artık yol yürümem mümkün değildir. CHP beni yalnız bıraktı. Şahsıma ve aileme yönelik sistematik saldırı yapıldı” demişti.

Öte yandan CHP’den istifa eden diğer 13 belediye başkanı hakkında ise ‘rüşvet, yolsuzluk’ gibi herhangi bir soruşturma bulunmuyor.



