Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bağımlılıkla mücadele kapsamında Batman’da başlatılan pilot uygulamanın 81 ilde uygulanacağını duyurdu. Göktaş “Ekiplerimiz bugüne kadar bin 92 haneye ziyarette bulundu. Projemizi kademeli şekilde ülke genelinde yaygınlaştıracağız” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Yeşilay arasında yeni bir "Bağımlılıkla Mücadele Protokolü" imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu protokolle, bugüne kadar başarıyla sürdürdüğümüz çalışmaları daha güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz” dedi.

"ÜLKE GENELİNE YAYILACAK"

Göktaş “Batman'da pilot uygulamalarını başlattığımız bağımlılıkla mücadele projesi kapsamında ekiplerimiz bugüne kadar bin 92 haneye ziyarette bulundu. Batman'da başlattığımız projemizi kademeli şekilde ülke genelinde yaygınlaştıracağız” diye duyurdu.

Bakan Göktaş duyurdu! Batman’da başlatılmıştı 81 ile yayılacak, bağımlılıkla mücadelede yeni karar

Toplamda 1092 haneye ziyaret gerçekleştirildiğini belirten Göktaş “Bağımlılık riski taşıyan bireylere ve ailelerine ulaştık. Saha verilerimiz özellikle genç yetişkin erkeklerde riskin yoğunlaştığını gösterdi. Tedaviye ihtiyacı olan 246 vatandaşımızı sağlık sistemine yönlendirdik. İş hayatına katılabilecek durumdaki vatandaşlarımızın istihdam edilmesini sağladık. Risk grubundaki 291 çocuk ve gencimiz için eğitim ve psikolojik destek süreçlerini başlattık” dedi.

Bakan Göktaş, bağımlılıkla mücadele kapsamındaki faaliyetleri şöyle anlattı:

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımızla, bu milli sorumluluğu sahada karşılık bulan somut adımlara dönüştürüyoruz. Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı modeliyle, 18 yaş üstü bağımlı bireylerin ailesiyle birlikte topluma güçlü şekilde katılmasını sağlıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri ile toplumun farklı kesimlerine bağımlılık konusunda farkındalık kazandırıyoruz. Bu eğitimlerle 81 ilimizde 2,5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık. Öte yandan, dijital farkındalık atölyeleri, dijital detoks kampları ve rehber materyallerle ailelerin dijital riskleri erken fark etmelerini ve çocuklarını güvenle desteklemelerini sağlıyoruz.

Bakan Göktaş duyurdu! Batman’da başlatılmıştı 81 ile yayılacak, bağımlılıkla mücadelede yeni karar

"RİSK DAHA NET GÖRÜLECEK"

Göktaş şunları söyledi:

Personelimizin sahadaki yönlendirme ve müdahale süreçlerini daha etkili hale getireceğiz. Sosyal Risk Haritası çalışmalarımızla Yeşilay'ın saha deneyimini birlikte değerlendireceğiz. Hangi bölgede, hangi risklerin öne çıktığını daha net görecek; hizmetlerimizi bu ihtiyaçlara göre planlayacağız. Afet sonrası süreçlerde de psikososyal destek, yas süreci ve bağımlılıkla baş etme konularında ortak projeler geliştireceğiz. Bu protokol ile amacımız; bağımlılık riski ortaya çıkmadan önleyici tedbirleri güçlendirmek, bağımlılıkla mücadele eden bireyleri yeniden sosyal hayatın güçlü bir parçası haline getirmektir.

Bakan Göktaş duyurdu! Batman’da başlatılmıştı 81 ile yayılacak, bağımlılıkla mücadelede yeni karar

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