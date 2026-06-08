Fenerbahçe'de yarım sezon oynadıktan sonra kiralık gittiği Zenit'te de beklentileri karşılayamayan Jhon Duran, Galatasaray'a gelebilir. Sarı-kırmızılılar, 10+4'lük yabancı kuralında "23 yaş altı kontenjanı"na uyduğu için Kolombiyalı golcünün transferine sıcak bakıyor. Sadettin Saran, "Duran'la devam etsek takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. 'Bükreş'e gitmeyeceğim' demesi bardağı taşıran son damla oldu" sözleriyle ayrılık sebebini açıklamıştı.

Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, Türkiye'ye dönebilir. Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Kolombiyalı santrfor, sarı-kırmızılı kulüpten haber bekliyor.

Jhon Duran, Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan Fenerbhaçe-Galatasaray derbisinde beraberlik golünü atmıştı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurduğu 10+4 kuralına uyduğu için 22 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un da transfere yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı forvetin 1 yıllığına kiralanması için temaslar kuruldu.

BONUSLARLA 5 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-kırmızılılar, transferi gerçekleştirmesi halinde Jhon Duran'a bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Galatasaray, sözleşmeye "tek taraflı fesih maddesi" de eklemek istiyor.

Kolombiyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan büyük umutlarla kiraladığı ancak yaşanan problemler nedeniyle devre arasında yolları ayırdığı Duran, Süper Lig'de 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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