Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geleneksel pilav günü etkinliğinde camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. "Yapı" tartışmalarına esprili bir göndermede bulunan Özbek, Galatasaray’ın oluşturduğu organizasyonun kıskanılacak düzeyde olduğunu ifade ederken, son dönemdeki başarıların rakipler üzerindeki etkisine dikkat çekerek camianın her zamankinden daha fazla kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün geleneksel olarak her yıl Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen pilav günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Camianın eğitim kurumları, vakıfları ve dernekleriyle büyük bir aile olduğunu vurgulayan Özbek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmasında Türk futbol kamuoyunun gündeminde sıkça yer alan "yapı" tartışmalarına da esprili bir dille değinen Özbek’in açıklamaları, salonda gülüşmelere ve alkışlara neden oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

"OLUŞTURDUĞUMUZ ORGANİZASYON KISKANILMAYI HAKEDİYOR"

Kulübün büyüklüğüne ve kurumsal şemasına dikkat çeken Dursun Özbek, Galatasaray’ın dışarıdan bakıldığında gıpta ile bakılan bir kurum olduğunu belirtti. Özbek, konuşmasında "Biz büyük bir aileyiz. Eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, o kadar büyük bir aileyiz ki... Oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde, yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi değiştiriyorum. Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor. Bir an kendimi Galatasaray camiasının dışında hissediyorum ve karşımda böyle bir kurum var. Ben de kıskanırdım açıkçası" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

"BİRBİRİMİZE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA SAHİP ÇIKALIM"

Son dönemde elde edilen sportif başarıların ve kulüp içi uyumun rakipler üzerinde bir etki yarattığını ifade eden Özbek, camiaya yönelik kenetlenme çağrısını "Bize emanet olan bu camianın bugün belki dünden, iki gün evvelden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik... Bu kenetlenmenin, karşı tarafta, bizi çekemeyen, rakiplerimiz seviyesinde olan durumlarda nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gözlemliyoruz. Galatasaray Başkanı ve bu camianın ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım ve kenetlenelim" sözleriyle yineledi.

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