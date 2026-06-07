A Milli Takım'ın ABD kampında taraftarlarla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzalamadı. Milli futbolcunun yalnızca fotoğraf çektirmeyi tercih ettiği anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdüren A Milli Futbol Takımı’nda, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun taraftarlarla bir araya geldiği organizasyondaki hareketi spor kamuoyunun gündemine oturdu.

Ay-yıldızlıların Venezuela ile oynadığı hazırlık müsabakası öncesinde, kamp yapılan otelde taraftarlarla buluşma etkinliği düzenlendi. ABD’de yaşayan Türk futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, milli futbolcular destek turları kapsamında taraftarlarla yakından ilgilendi. Etkinlik sırasında Kerem Aktürkoğlu, kendisine imza atması için uzatılan bir Galatasaray formasını geri çevirdi.

Kerem Aktürkoğlu

SADECE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ TERCİH ETTİ

Kariyerini Portekiz ekibi Benfica'da sürdüren ve geçmişte Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, taraftarın imza talebini kabul etmezken, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirme isteğini ise geri çevirmedi. Aktürkoğlu’nun formayı imzalamaktan kaçındığı o anlar, sosyal medya platformlarında ve futbolseverler arasında geniş yankı uyandırarak tartışma konusu oldu.

Kerem Aktürkoğlu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Miami'de karşılaştığı Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Kuzey Makedonya'yı 4-0'la geçen ay yıldızlılar, Venezuela'yı da yenerek turnuva öncesi hazırlıklarını 2'de 2 ile tamamladı. A Milli Futbol Takımı'nın gollerini 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 54. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Venezuela'nın golü ise 13. dakikada Mendoza'dan geldi.



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