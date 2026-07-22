Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Berlin’deki ortak basın toplantısında "Haberim yok" dediği gizli Alman-Rus görüşmesini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi uçuş kayıtlarıyla yalanladı.

Berlin’deki ortak basın toplantısı beklenmedik bir diplomatik hesaplaşmaya sahne oldu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in "Bilgim yok" dediği Bakü’deki gizli Alman-Rus görüşmesini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçuş kayıtlarıyla doğruladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Alman Şansölyesi Merzin yalanını ifşa etti!

BERLİN’DEKİ BASIN TOPLANTISINDA D GECE YARISI SÜRPRİZİ

Alman basın organı Deutsche Welle’nin, Temmuz ayı ortasında Bakü’de eski üst düzey Alman ve Rus yetkililer arasında yapıldığı öne sürülen gizli barış görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine Şansölye Merz, söz konusu temaslardan kesinlikle haberi olmadığını beyan etti. Ancak Merz’in hemen ardından söz alan Azerbaycan lideri Aliyev, Bakü’nün elindeki resmi devlet verilerini açıklayarak Alman Şansölyesi’nin iddialarını anında boşa çıkardı.

ALİYEV UÇUŞ KAYITLARINI TEK TEK AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Sınır Servisi’nden aldığı resmi giriş-çıkış dökümlerini kamuoyuyla paylaşarak iddiaların somut gerçekliğini ortaya koydu. Aliyev, 12 Temmuz tarihinde Berlin’den kalkan uçakla Şansölyelik Ofisi eski Başkanı Ronald Pofalla ve Brandenburg Eyaleti eski Başbakanı Matthias Platzeck’in Bakü’ye ulaştığını, aynı gün Moskova’dan gelen uçakta ise Rusya eski Başbakanı Viktor Zubkov ile Kremlin Sivil Toplum Konseyi Başkanı Valery Fadeyev’in yer aldığını beyan etti. Heyetlerin 14 Temmuz’a kadar Bakü’de kaldığını doğrulayan Aliyev, Bakü’nün bu teması The Times’ın haberinin ardından yaptığı sınır tahkikatıyla kesinleştirdiğini vurguladı.

"EGEMENLİĞİMİZ İHLAL EDİLDİ, BAKÜ BİLGİ NOTU ALMADI"

Bakü’nün diplomatik olgunluğunu ve şeffaflığını vurgulayan Aliyev, Azerbaycan topraklarının taraflarca haber verilmeksizin bir gizli müzakere sahası olarak kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Ne Berlin’in ne de Moskova’nın Bakü makamlarına bilgilendirme yapmadığına dikkat çeken Aliyev, Azerbaycan’ın Ukrayna’da barışa vesile olacak her türlü diyaloğu desteklediğini ancak bu tür organizasyonların ev sahibi ülkenin bilgisi dahlinde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

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