Muğla, Antalya ve Elazığ’da bilinmeyen nedenlere orman yangını çıktı. Yangınlar, bölgelerdeki rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. 3 noktada yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, Muğla'daki yangın için 14 helikopter ile 5 uçakla müdahale sürüyor.

Kış aylarının sona ermesinin ardından Türkiye’nin çeşitli noktalarında orman yangınları yeniden etkili olmaya başladı. Muğla, Antalya ve Elazığ’da ormanlık ve örtü alanlarda çıkan alevlere müdahale sürerken, Muğla'daki alevler büyük bir alana yayıldı.

Muğla, Antalya, Elazığ… 3 ilde orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

MUĞLA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 14 helikopter, 5 yangın söndürme uçağı ile çok sayıda kara ekibi sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla, Antalya, Elazığ… 3 ilde orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütüyor. Bölgede yangına müdahale devam ederken, helikopterlerin peş peşe sorti yaptığı, kara ekiplerinin ise alevlerin ilerleme yönünde söndürme ve soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

Muğla, Antalya, Elazığ… 3 ilde orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

ELAZIĞ

Elazığ'ın Keban ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Keban Orman İşletme Şefliğinden 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, greyder, 2 loder ile 45 personel, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla, Antalya, Elazığ… 3 ilde orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

ANTALYA

Antalya'nın Kepez ilçesinde Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla, Antalya, Elazığ… 3 ilde orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

Ekipler, yangına 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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