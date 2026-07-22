Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda yarın Danimarka ekibi Midtjylland'ı ağırlayacak. Beşiktaş'ın başında ilk resmi maçına Tüpraş Stadyumu’nda çıkacak teknik direktör Vincenzo Italiano, "Önceliğiniz Süper Lig mi, Avrupa mı?" sorusuna cevap verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de Midtjylland ile oynayacakları maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

İtalyan çalıştırıcı, Türkiye Gazetesi'nden Serkan Can Bozkurt'un, "Konferans Ligi'nde 2 defa final tecrübeniz var. Bologna'yla da çeyrek finalde kaybetmiştiniz. Avrupa'da başarılı bir grafiğe sahipsiniz. Beşiktaş'ta da böyle bir hedefiniz var mı? Önceliğiniz Süper Lig mi, yoksa Avrupa mı?" sorusunu cevapladı.

Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"HANGİ TURNUVA OLUR BİLEMİYORUM"

Beşiktaş kariyerinde ilk resmi maçına çıkacak olan Italiano, "Avrupa yolculuğu tabii ki çok heyecanlı. Burada oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü bazı Avrupa takımları, farklı oyunları olduğu için 'gerçek futbol nedir' size gösterebiliyor. Çok istekliyiz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum ama her şekilde Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Ve yolculuğunuz başlıyor. Kazanmak istiyoruz. Tabii ki Süper Lig'in de ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Taraftarlar, yönetim, hepimiz ligde başarılı olmayı hedefliyoruz. Bugün yolculuğumuz başlıyor. Şu an hedefimiz tamamen Midtjylland maçı" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş, Midtjylland maçı öncesi şok sakatlığı duyurdu

4-2-3-1 AÇIKLAMASI

XTG Spor'dan Erol Evcen'in, "Süper Lig'de genellikle 4-2-3-1 oynatılıyor. Bu taktiğe hakimsiniz. Lige adaptasyon sürecinde bunun etkili olacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine ise 48 yaşındaki teknik adam, "Geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor maçları, Galatasaray'a karşı da hazırlık maçı oynamıştık. Süper Lig çok zor bir lig. Bütün maçlara yüzde 100 hazır olmanız gerekiyor, hazır olmazsanız işiniz çok zor. 4-2-3-1'i ben de oynadım. Kampta 4'lü savunma üzerine çalıştık. Orta sahada arada değişiklikler yaptık; benzen tek, bazen çift orta saha. Bunu da rakibe göre değiştirmek istiyoruz. Temelimizde bu olacak, 4'lü savunma. Bunun üzerinde bir Beşiktaş kimliği oluşturmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım olacak. Stratejimizi tamamen bunun üzerine belirledik" sözlerini sarf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası