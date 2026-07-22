UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 259'uncu maçına çıkacak.

Beşiktaş'ın, 2026-2027 sezonu Avrupa kupaları macerası başlıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Danimarka ekibi Midtjylland ile mücadele edecek.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos’un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Adrian Cordero olacak. VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR’da Javier Iglesias Villanueva yer alacak.

AVRUPA'DA 259'UNCU SINAV

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 259'uncu randevusuna çıkacak. Geride kalan 258 mücadelede 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi alan Beşiktaş, 348 defa gol sevinci yaşarken, kalesinde 395 gole engel olamadı. Avrupa'da bugüne kadar evinde 129 maça çıkan siyah-beyazlılar; 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı.

Avrupa kupası müsabalarında 200 defa fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 150 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 134'ÜNCÜ MÜCADELE

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 133 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde oynadığı 133 karşılaşmada 209 gol attı ve 180 gol yedi.

RAKİP İLK DEFA DANİMARKA'DAN

Beşiktaş, Midtjylland maçıyla Danimarka temsilcilerine karşı ilk defa rakip olacak. Midtjylland ise Türk takımlarına yabancı değil. Danimarka ekibi, daha önce Fenerbahçe ile 1 ve Osmanlıspor'la da 2 kez karşı karşıya geldi. Midtjylland, 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda Osmanlıaspor’a deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 kaybetti. Fenerbahçe’yle de 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi grup aşamasında oynayan Danimarka ekibi, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

ITALIANO'NUN İLK RESMİ MAÇI

Teknik direktör Vincenzo Italiano, siyah-beyazlılardaki ilk resmi maçına çıkacak. Sergen Yalçın’ın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçen Italiano ile siyah-beyazlılar, Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Gyirmot'u 2-1 yenen Kartal, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı. 35'er dakikalık iki devre halinde oynadığı iki hazırlık müsabakasının ilkinde Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Polonya ekibi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti. Kampın son gününde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, Spartak Trnava'ya ise 3-2 yenildi. Siyah-beyazlılar, 6 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Vincenzo Italiano

TROSSARD OYNAMAYACAK

Siyah-beyazlılarda maç öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Midtjylland müsabakası özelinde UEFA listesine bildirilmeyen Leandro Trossard’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması saptanan Wilfred Ndidi, mücadelede forma giyemeyecek.

Leandro Trossard - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı

YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKIYOR

Beşiktaş’ın yeni transferleri de yarın akşam hem ilk resmi maçlarına çıkma hem de Dolmabahçe’de taraftarla buluşma heyecanı yaşayacak. Kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar ile genç savunmacı Kassoum Ouattara, orta saha oyuncuları Salih Özcan ve İlhan Fakılı, Italiano'nun şans vermesi halinde ilk defa taraftarlarının karşısında forma giyecek.

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