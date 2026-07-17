Beşiktaş'ın 2025 yazında Leicester City'den 8 milyon euroya transfer ettiği Wilfried Ndidi'ye, Suudi Arabistan ekibi Al Diriyah talip oldu. Nijeryalı orta saha için gelen teklifi reddeden siyah-beyazlı kulübün bonservis beklentisi ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Wilfried Ndidi için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi.

7 MİLYON EUROYA RET

HT Spor'da yer alan habere göre; Al Diriyah, Nijeryalı futbolcu için Beşiktaş'a 7 milyon euro önerdi. Beşiktaş ise bu teklifi kabul etmedi.

Junior Olaitan - Wilfried Ndidi

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Ndidi'nin bonservisine Ağustos 2025'te 8 milyon euro ödeyen Beşiktaş, bu rakamdan altına sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ın, Ndidi'nin bonservisinden 10 milyon euro beklentisi var.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan Ndidi, 2 gol ve 1 asist kaydetti. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Sörloth atağı! Beşiktaş golcü konusunda Norveçli yıldızda kararlı

Haberle İlgili Daha Fazlası