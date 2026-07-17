Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi gelişmesi: Teklif reddedildi, rakam belirlendi
Beşiktaş'ın 2025 yazında Leicester City'den 8 milyon euroya transfer ettiği Wilfried Ndidi'ye, Suudi Arabistan ekibi Al Diriyah talip oldu. Nijeryalı orta saha için gelen teklifi reddeden siyah-beyazlı kulübün bonservis beklentisi ortaya çıktı.
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Spor az önce
Suudi Arabistan kulübü Al Diriyah, Beşiktaş'a Wilfried Ndidi için 7 milyon euro teklif etti. Siyah-beyazlılar bu teklifi reddetti.
- Beşiktaş'ta yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Wilfried Ndidi için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi.
- Al Diriyah, Ndidi için Beşiktaş'a 7 milyon euro önerdi. Beşiktaş, bu teklifi kabul etmedi.
- Beşiktaş'ın Ndidi'nin bonservisinden beklentisi 10 milyon euro.
- Ndidi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 31 maça çıktı, 2 gol ve 1 asist kaydetti..
Beşiktaş'ta yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Wilfried Ndidi için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi.
7 MİLYON EUROYA RET
HT Spor'da yer alan habere göre; Al Diriyah, Nijeryalı futbolcu için Beşiktaş'a 7 milyon euro önerdi. Beşiktaş ise bu teklifi kabul etmedi.
BEKLENTİ 10 MİLYON EURO
Ndidi'nin bonservisine Ağustos 2025'te 8 milyon euro ödeyen Beşiktaş, bu rakamdan altına sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ın, Ndidi'nin bonservisinden 10 milyon euro beklentisi var.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan Ndidi, 2 gol ve 1 asist kaydetti. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
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