Bursa İznik’te kontrolden çıkan kömür yüklü bir tır, akaryakıt pompalarını devirip istasyonun marketine daldı. Süratle içeri giren tırın yol açtığı feci kazada, markette alışveriş yapan 54 yaşındaki iki çocuk babası Erdinç Cirit hayatını kaybetti. Sürücü ve bir market görevlisinin yaralandığı kazanın dehşet verici görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde dalgın olduğunu söyleyen sürücü adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde kömür yüklü tırın benzinliğe dalması sonucu bir kişi ölmüş iki kişi ise yaralanmıştı. Herkesi şoke eden kazanın güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Kazada bir benzin istasyonu çalışanının da kıl payı kurtulması an be an kameralara yansıdı.

Bursa'da akılalmaz kaza! TIR son sürat akaryakıt istasyonuna daldı: 1 ölü

MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN VATANDAŞ ÖLDÜ

52 yaşındaki Kutret K. idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce petrol istasyonuna sonra da market bölümüne girerek durabildi.

Kazada sürücü Kutret K. ve market çalışanı İbrahim Y. yaralı kurtulurken, o esnada markette müşteri olan çiftçi Erdinç Cirit olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursada akılalmaz kaza! TIR son sürat akaryakıt istasyonuna daldı: 1 ölü

GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Tırın son sürat benzin istasyonuna dalması, akaryakıt pompalarını devirmesi ve markete dalması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken, Erdinç Cirit'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Bursada akılalmaz kaza! TIR son sürat akaryakıt istasyonuna daldı: 1 ölü

Sürücü Kurtet K. bir anlık dalgınlık sonucu benzin istasyonuna girdiğini ifade ederken, jandarmadaki işlemlerinin ardından sürücünün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bursa'da akılalmaz kaza! TIR son sürat akaryakıt istasyonuna daldı: 1 ölü

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