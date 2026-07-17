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Bursa'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür yüklü bir tırın akaryakıt istasyonuna ve marketine son sürat daldığı feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ortalığı savaş alanına çeviren olayda, o esnada markette alışveriş yapan 54 yaşındaki iki çocuk babası çiftçi Erdinç Cirit olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü ve kıl payı kurtulan bir market çalışanı yaralandı. Gözaltına alınan sürücü ilk ifadesinde kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini belirtti.

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