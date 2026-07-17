2026 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. İl içi ve dışı mazerete bağlı atama başvurusu için müracatlar 13 Temmuz 2026 tarihi itibariyle alınıyor. Başvurularını tamamlayan adayların gündeminde sonuç takvimi var. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı atamaları ne zaman yapılacak? İl içi/il dışı atama başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yaz tatili döneminde gerçekleştirilecek il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru takvimini yayımladı. Öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve diğer mazeret durumlarına bağlı olarak belirlenen tarihler arasında başvurularını yapabilecek. MEB tarafından açıklanan takvime göre, başvurular iki aşamalı olarak alınacak. İlk aşamada mazeret durumlarına ilişkin başvurular değerlendirilirken, ikinci aşamada tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Atama sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğretmenler belirtilen tarihlerde ilişik kesme işlemlerini tamamlayarak yeni görev yerlerinde göreve başlayabilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı atamaları ne zaman? İl içi/il dışı atama takvimi

İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Yaz tatili kapsamında il içi mazerete bağlı yer değiştirme süreci şu şekilde işleyecek:

1. Aşama Başvuruları: 13 – 24 Temmuz 2026

2. Aşama Başvuruları: 27 – 29 Temmuz 2026

Atamalar: 30 Temmuz 2026

İLLER ARASI TAYİN DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İller arası tayin talebinde bulunacak öğretmenler için ise süreç şu tarihlerde yürütülecek:

1. Aşama Başvuruları: 13 – 24 Temmuz 2026

2. Aşama Başvuruları: 4 – 7 Ağustos 2026

Atamalar: 11 Ağustos 2026

Tebligat ve İlişik Kesme: 12 Ağustos 2026

MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEBBİS kullanıcı hesabınız ile yer değiştirme/atama sonucunuzu öğrenmek için şu adımları izleyin:

Verilen bağlantıya tıklayın:

MEBBİS Sonuç Sorgulama Ekranı

Açılan sayfada MEBBİS kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra sistem sizi doğrudan Personel Bilgi Sistemi (PBS) ekranına yönlendirecektir.

Sonuç ekranında;

Atama Sonucu

Yer Değiştirme Sonucu

veya Başvuru Sonucu bölümünde yeni görev yerinizi ve atama durumunuzu görüntüleyebilirsiniz.

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