Transferde çıtayı yukarı çeken Başkan Serdal Adalı, bir dönem Trabzonspor forması da giyen A. Madrid’in yıldızı için bizzat devreye girdi. Kartal’ın bu transferde rakibi çok.

Türkiye, Alexander Sörloth’u Trabzonspor’da tanıdı. Kiralık gelen ve gösterdiği performansla bordo mavililere para kazandırarak giden ve son olarak Atletico Madrid forması giyen Norveçli yıldız, Dünya Kupası’nda da boy gösterdi.

BARCELONA İLE ANILIYOR

Atletico Madrid’in satış listesine koyduğu golcü oyuncu için sadece Beşiktaş değil Avrupa’dan bazı takımlar da devrede. Özellikle adının Barcelona ile bile anılması siyah beyazlıları bu konuda çok zorlayacak bir durum gibi görülüyor. Ancak Başkan Serdal Adalı da kolay geri adım atacak gibi durmuyor.

Sörloth atağı! Beşiktaş golcü konusunda Norveçli yıldızda kararlı

İTALYANLAR DA İSTİYOR

Fenerbahçe ile birlikte, Juventus ve Milan’ın da gündemindeki 30 yaşındaki Sörloth’tan kulübün beklentisi 30 milyon avro civarında. Sürekli forma giyebileceği bir takım isteyen ve yeni bir maceraya hazır olan Norveçli oyuncu için Türkiye tecrübesinin olması da avantaj. İtalya’ya da sıcak bakan Sörloth kulüplerin anlaşma durumuna göre kariyerine yön verecek. Beşiktaş taraftarı ile ilgili pozitif düşünceleri bulunan golcü oyuncu için başkan Adalı bizzat devreye girip görüşmelerde bulunacak ve iknaya çalışacak.

GEZGİN GOLCÜ

30 yaşındaki Alexander Sörloth dolu dolu bir kariyere sahip. Norveç, Belçika, İngiltere, Almanya, Türkiye ve İspanya gören golcü isim Avrupa’da büyük lig ölçeğinde bir tek İtalya görmedi. Bu bağlamda Milan veya Juventus’u tercih etme durumu da söz konusu.

Sörloth atağı! Beşiktaş golcü konusunda Norveçli yıldızda kararlı

BONSERVİSİNE ÖDENEN RAKAM: 93 MİLYON AVRO

Sörloth için bugüne kadar kulüpler toplam 93 milyon avro bonservis bedeli ödedi. En fazla rakamı ise 2024’te Atletico Madrid, Villarreal’e 32 milyon avro ödeyerek gerçekleştirdi.

YILLIK ÜCRET PROBLEM: ONANA’YI İSTEYEN ÇOK AMA…

n Kara Kartal’da teknik direktör Vincenzo İtaliano kadro planlaması konusunda yönetime rapor vermişti. Geçen sezonu Genoa’da kiralık geçiren Jean Onana da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerdendi. Yönetimin satış listesine koyduğu Onana için Süper Lig’den Eyüpspor ve Erzurumspor ile Aris Limassol devreye girdi. Bonservisiyle gönderilmek istenen Kamerunlu için kulüpler buna yanaşmadı ve kiralama önerisinde bulundu. Transferindeki en önemli soru işareti de 1,7 milyon avroluk yıllık ücreti.

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