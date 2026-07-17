Artan enerji ihtiyacına paralel olarak 2021 yılından bugüne kadar yenilenebilir enerji kurulu gücü ikiye katlandı. Hedef, 108 milyar dolar yatırımla küreselde bir üst lige yükselmek…

EKONOMİ SERVİSİ- Teknolojideki değişimler, yapay zekâ ve veri merkezleriyle birlikte artan enerji ihtiyacı, yatırımları da beraberinde getirdi. Türkiye, son yıllarda izlediği politika ile enerji yatırımlarını artırdı. Bu artış daha çok yenilenebilir enerjide yoğunlaştı ve son 5 yılda rüzgâr ve güneşte ülkemizin yenilenebilir enerjideki kurulu gücü 2,6 kat artarak 15.813 megavattan 42.021 megavata yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide son dönemde sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini belirterek “Güneş ve rüzgâr enerjimizin potansiyelini önemli ölçüde değerlendirdik. Son 5 yılda güneş ve rüzgârda toplam kurulu gücümüzü ikiye katladık” dedi.

HEDEF 2 KAT DAHA

2021’de yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 53,6 olduğunu hatırlatan Bayraktar “Yenilenebilir enerjinin toplum kurulu güç içindeki payını da önemli ölçüde yükselttik ve bugün itibarıyla yüzde 62,5 seviyesine taşıdık” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin bugün toplam 58 bin megavat olan güneş ve rüzgâr kurulu gücünü 2035’te 120 bin megavata çıkarma hedefi bulunduğuna işaret ederek “Rüzgâr ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirdik. Elektrik kurulu gücümüz, devreye alınacak yeni yatırımlarla her geçen gün artmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

108 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM VE REFORM

Türkiye, 2035 Yenilenebilir Enerji Yol Haritası ve Ulusal Enerji Planını da açıkladı. Enerji bağımsızlığını artırmak amacıyla oldukça iddialı hedefler koyan Türkiye, 108 milyar dolarlık bir yatırım ve reform süreciyle ülkenin enerji şebekesini küresel ölçekte üst lige taşımayı amaçlıyor.

Bu amaca ulaşmak için Türkiye’nin denizlerdeki rüzgâr potansiyeli devreye alınacak ve 5000 MW deniz üstü rüzgâr kapasitesi oluşturulacak. Her yıl 7.500-8.000 MG yeni güneş ve rüzgâr santralinin devreye alınması hedeflenirken, yatırımın öngörülebilirliğinin sağlanması için yılda en az 2.000 MW kapasiteli Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi düzenlenecek. 30 milyar dolarlık yeşil şebeke yatırımı gerçekleşecek.

Teknoloji gelişiyor, yatırım artıyor: Güneş ve rüzgârdan enerji ikiye katlandı

GÜNEŞ PANELİNDE AVRUPA LİDERİYİZ

Yenilenebilir enerji yatırımlarında hızlı büyüyen Türkiye, güneş paneli üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada ise ilk 4 arasında yer alıyor. Küresel güneş paneli üretiminin ve pazarın ezici üstünlüğü yaklaşık yüzde 60’la Çin’in elinde bulunuyor.

Sektörün ‘en’leri şöyle:

● Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali, 56 kilometrekarelik alanıyla Hindistan’daki Bhadla Solar Park.

● Almanya, güneşli gün sayısının az olmasına rağmen Avrupa’da en yüksek güneş enerjisi tüketimine ve kurulu kapasitesine sahip ülke.

● Yaz aylarında Avrupa Birliği ülkeleri enerji ihtiyacının yüzde 25’ini güneşten sağlıyor. İspanya ve Polonya’da mevsimsel üretim rekorları kırılıyor.

● Türkiye’de Konya Karapınar’daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı büyük santrallerinden biri.

● Türkiye, çatı üstü panellerde büyük gelişme gösteriyor. İngiltere gibi bazı ülkeler ise evlerde güneş paneli kullanımını zorunlu kılacak çalışmaları destekliyor.

DEPOLAMA ÇOK ÖNEMLİ

Sürdürülebilir üretimi sağlamak amacıyla enerji depolama teknolojileri yaygınlaştırılacak, komşu ülkelerle şebeke entegrasyon kapasitesi artırılacak, çatı GES’lerdeki sorunlar giderilecek.

SÜPER İZİN DÖNEMİ

Enerjide hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla bürokratik işlemler de azaltılıyor. Bu çerçevede yenilenebilir enerji projelerinde 48 ayı bulan izin süreçleri 2 yılın altına düşürülecek.

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