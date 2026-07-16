TRT 1 ekranlarında ilk üç bölümüyle izleyici karşısına çıkan Asırlık Gece dizisinde gözler yeni bölüme çevrildi. 15 Temmuz'u konu alan yapımın 4. bölüm yayın tarihi ve TRT 1 yayın akışındaki son durum izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

TRT 1'in 15 Temmuz'a özel hazırladığı Asırlık Gece dizisi, ilk üç bölümüyle ekrana geldikten sonra yeni bölüm bekleyişi başladı. Toplam 15 bölüm olarak planlanan yapımın 4. bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve yeni bölüm tarihi merak ediliyor.

ASIRLIK GECE 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Asırlık Gece dizisinin ilk üç bölümü 15 Temmuz'da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yapımın toplam 15 bölüm olarak planlandığı açıklanırken, 4. bölümün yayın tarihiyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

TRT 1'in güncel yayın akışına göre 16 Temmuz Perşembe akşamı "İki Destan Bir Vatan" filmi, 17 Temmuz Cuma günü ise Asırlık Gece tekrar bölümü ekranlara gelecek. Hafta sonu yayın akışında ise sinema filmi ve 2026 FIFA Dünya Kupası finali yer alıyor. 4. bölümün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

Asırlık Gece 4. bölüm ne zaman? Asırlık Gece yeni bölüm tarihi

ASIRLIK GECE YENİ BÖLÜM TARİHİ

TRT 1 veya yapım ekibi tarafından Asırlık Gece'nin 4. bölümüne ilişkin kesin bir yayın tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak dizinin 15 bölüm olarak planlanması nedeniyle yeni bölümlerin önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

Asırlık Gece, Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı eserinden uyarlandı. Gerçek belgeler ve tanıklıklardan yararlanılarak hazırlanan yapım, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananları izleyicilere aktarıyor.

Asırlık Gece 4. bölüm ne zaman? Asırlık Gece yeni bölüm tarihi

ASIRLIK GECE HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Asırlık Gece'nin ilk üç bölümü 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Yapım aynı zamanda TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebiliyor.

Dizinin düzenli yayın günüyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TRT 1'in ilerleyen haftalara ilişkin yayın akışı ve dizinin yeni bölüm takvimi açıklandığında, Asırlık Gece'nin hangi gün ekrana geleceği de netleşecek. Bu nedenle izleyicilerin TRT'nin resmi yayın akışını takip etmesi gerekiyor.

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