Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir camiye giren şüpheli, kaldırım taşıyla yardım kutusunun kilitlerini kırarak yaklaşık 100 bin liralık bağışı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sonrası konuşan dernek yöneticisi, Kur'an kursu için biriktirilen paranın çalındığını belirterek hırsıza, "Bozuk paraları almamış. Hiç olmazsa onları da alsaydın" sözleriyle tepki gösterdi.

Olay, saat 07.00 sıralarında İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Yokuşlar Camii'nde meydana geldi. Camiye giren şüpheli, ayakkabılarını ayakkabılığa bıraktıktan sonra rahat tavırlarla içeride dolaşmaya başladı. Bir süre camiyi inceleyen şahıs, yardım kutusunun başına geldi. Kutunun üzerindeki iki kilidi açamayan şüpheli, camiden çıkarak sokakta kaldırım taşı aradı.

Camide pes dedirten hırsızlık! 100 bin lirayı poşete doldurup kaçmış

100 BİN LİRAYI ALDI

Bulduğu taşı alarak yeniden camiye giren zanlı, yaklaşık 15 dakika boyunca yardım kutusunun kilitlerine vurdu. Kilitleri kırmayı başaran şüpheli, kutuda bulunan yaklaşık iki aylık bağışlardan oluşan 100 bin lirayı, camide bulduğu bir poşete doldurarak olay yerinden uzaklaştı.

Camide pes dedirten hırsızlık! 100 bin lirayı poşete doldurup kaçmış

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sabah namazının ardından camiye gelen imam ve dernek yöneticileri yardım kutusunun kırıldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil çalışması yaptı.

Camide pes dedirten hırsızlık! 100 bin lirayı poşete doldurup kaçmış

“ÇOK ZOR DURUMA DÜŞTÜK”

Şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Yokuşlar Cami Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldırım, hırsıza tepki gösterdi, "Burada Kur'an kursu yaptırıyoruz. Kur'an kursunun geçen seneki paralarından, bizim borçlarımız vardı. Borçlarımızı ödemek için hatır çeki kestirdik. Hatır çekini ödemek için de caminin içindeki Kur'an kursuna ait, kendi camimize ait olan kutuyu iki aydır açmadık. Bu bizim kestirdiğimiz çek 74 bin lira, 74 bin lirayı ödemek için kutuyu açmadık ama bu sabah 7-7.30 arasında olan hırsızlık olayında hepsi gitmiştir. Allah kahretsin, hiç sorun yok ama yani çeki aldığımız insanla aramız açıldı. Aramız açılınca da adama diyemeyiz ki bize yardım et bir daha. Onun için çok zor duruma düştük" dedi.

Camide pes dedirten hırsızlık! 100 bin lirayı poşete doldurup kaçmış

“BOZUK PARALARI ALMAMIŞ”

Çalınan kutu içindeki miktarın yaklaşık 100 bin lira olduğunu söyleyen Yıldırım, hırsıza şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Bozuk paraları almamış. Giderken hiç olmazsa bozuk paraları da alsaydın. Hepsini götürseydin."

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